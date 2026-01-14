Estos son los resultados que necesita el Real Zaragoza para salir del descenso esta jornada

De desahuciado a muy vivo. De la desafección con la grada a creer, aunque todavía quede un camino por recorrer. De muerto a resucitado. Rubén Sellés ha conseguido lo que hace unos meses era impensable, que el Real Zaragoza y su afición tuviesen esperanza en la salvación.

El equipo aragonés es inquilino de la zona roja de la tabla desde la quinta jornada y no está a un partido de salir de la quema desde final de noviembre, justo tras el triple triunfo seguido frente al Huesca, el Eibar y el Leganés. Ganar a la Real Sociedad B no solo sería un triunfo de tres puntos, sería una victoria moral de cara a toda la segunda vuelta.

¿Pero puede salir el Real Zaragoza del descenso en esta jornada? La realidad es que lo tiene muy complicado, por no decir imposible, pero sí que se puede quedar a tiro de piedra para rematar la faena contra el Castellón la próxima jornada.

El conjunto blanquillo está penúltimo a dos puntos del Granada y a tres del Huesca y la Real Sociedad B, su próximo rival y que marca justo el límite del descenso. A cuatro se encuentran el Eibar y el Albacete y a cinco Cultural Leonesa, Andorra y Valladolid. Es decir, a cinco puntos o menos están ocho equipos.

La primera premisa e indispensable para salir del descenso es ganar a la Real Sociedad B y, además, a ser posible ganándole el golaverage particular, es decir, vencer por dos o más goles, ya que en la primera vuelta perdió el Real Zaragoza 1-0.

De este modo, el Real Zaragoza empataría a puntos con el filial txuri urdin. También es indispensable que el Huesca caiga en su visita al Burgos y que no puntúe; y que el Granada pierda en casa ante el Eibar aunque tenga un punto menos, por temas de golaverage general.

Con esta combinación de resultados, el equipo blanquillo estaría empatado a puntos con Real Sociedad B y Huesca seguro y quizá el Granada (si empata sí, si pierde no, tendría 22, uno menos). El problema es que los golaverages particulares solo se aplican al final de la temporada oficialmente, aunque virtualmente se colocan cuando se dan los dobles enfrentamientos.

Es decir, aunque el Real Zaragoza le ganase el golaverage particular a la Real Sociedad B, al haber triple o cuádruple empate a 23 puntos siguen contando los generales al no haberse disputado todos los duelos cruzados entre los cuatro clubs... y ahí el equipo aragonés sale perdiendo siempre.

La Real Sociedad B tiene ahora mismo un -2, el Huesca un -10, el Granada un -4 y el Real Zaragoza un -14. Es decir, para ser el primero del pelotón tendría que golear a la Real Sociedad y ganarle por al menos 7 goles de diferencia; y que el Granada perdiera su partido, sin que le valiera el empate.

En definitiva, el Real Zaragoza tiene que ganar su partido sí o sí porque es un rival directo, al que igualaría a puntos, y se juega de paso el golaverage, pero todavía no va a salir del descenso salvo milagro improbable, ya que desde los años 50 no se da una victoria por 7 goles de diferencia. Por 6 sí, el año pasado entre el Racing de Santander y el Racing de Ferrol (6-0), pero no por 7. Ahora bien, en caso de triunfo, la semana que viene sí que tendría muchísimas opciones de salir de la quema.