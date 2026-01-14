Toni Moya, jugador del Real Zaragoza: "Nos vamos a salvar"
El extremeño valora una victoria en Santander que "nos ha reforzado" y exige "hacernos fuertes en casa" para lograr el objetivo
No fue una victoria más la lograda el sábado en Santander. La enjundia del rival, líder de la categoría, el gran partido realizado por el Real Zaragoza en un feudo complicado y la autoridad con la que los aragoneses envolvieron su actuación en tierras cántabras han supuesto una considerable inyección de moral para un equipo que ha visto recompensado su gran trabajo con una notable reducción de la distancia respecto a la permanencia, ahora de tan solo tres puntos.
Por eso, en el vestuario se ha decretado el estado de optimismo. Nada de lanzar las campanas al vuelo, pero la plantilla tiene claro que logrará el objetivo: "Nos vamos a salvar. Si seguimos en la línea que llevamos, no tengo duda de que así será", asevera Toni Moya, voz autorizada y uno de los capitanes del Real Zaragoza.
Pero, para ello, se impone mejorar en casa, donde el equipo se está mostrando excesivamente frágil y vulnerable. Los dos encuentros consecutivos que afrontan ahora los aragoneses en el Ibercaja Estadio (ante Real Sociedad B y Castellón) examinarán el propósito de enmienda de un Zaragoza que solo ha sido capaz de retener 8 de los 30 puntos que se han puesto en disputa en el estadio modular: "Tenemos que hacernos fuertes en casa, es verdad. Estamos dejando escapar muchos puntos y eso no puede volver a pasar, mantenemos esa asignatura pendiente", asume el centrocampista, que en Santander actuó más adelantado en una de las novedades tácticas impuestas por Sellés: "No he estado jugando tanto como me habría gustado, pero estoy preparado para hacerlo donde decida el entrenador", asegura el extremeño, que reconoce que la gran victoria ante el Racing "nos ha reforzado mucho. El equipo está trabajando bien en el día a día, tiene confianza y ahora hay que ganar a la Real Sociedad B para engancharnos ahí. Tenemos ganas de que llegue ya el fin de semana".
En ese sentido, Moya advierte de la obligación de recelar de un filial que llegará sin excesiva presión. "Este tipo de equipos juegan más sueltos y no podemos despistarnos, ya lo vimos en la primera vuelta (1-0 para los donostiarras)" y prefiere no pronunciarse acerca de la gran cantidad de expulsiones (8) sufridas por el Zaragoza en la primera vuelta (una cada dos partidos y medio): "Nosotros debemos centrarnos en los partidos. Esas son cosas de club si quiere pronunciarse, y de los árbitros".
