Álex Gomes se entrena con el grupo en su regreso de la sub-18

El canterano Álex Gomes se ha entrenado con normalidad con el Real Zaragoza a su regreso de la concentración con la selección sub-18, tras tres jornadas de entrenamientos en Las Rozas y el partido jugado ante Italia, donde participó en la segunda mitad y acabó con victoria este miércoles por 1-0. Gomes, que acabó acalambrado el duelo ante el Racing, donde fue titular, ha trabajado con normalidad estos días a las órdenes de David Tenorio y también estará a disposición de Sellés el sábado ante el Sanse, donde es factible que el entrenador, pese a recuperar a Tachi, repita la misma zaga que dispuso en Santander, con Gomes de lateral además de Insua y Saidu de centrales y Tasende de lateral zurdo.

Paulino, con el proceso de rehabilitación de su lesión en la rodilla, y Radovanovic, tras el diagnóstico de su fractura en el esternón realizado el miércoles tras un problema costal qe sufrió ante el Cádiz el 16 de diciembre pasado, han sido los únicos zaragocistas que se han ejercitado al margen del grupo, teniendo en cuenta que Aguirregabiria se ha entrenado con el grupo en la última fase de la rehabilitación de su lesión en el bíceps femoral que sufrió ante el Cádiz, aunque lo previsible es que no vaya citado ante el Sanse y se espere una semana más su vuelta, ante el Castellón. Del filial han estado los porteros Calavia y Obón y los jugadores de campo Pinilla, Terrer y Barrachina.

Mientras, Sellés recupera a Tachi, tras cumplir sanción, pero pierde por el mismo motivo a Soberón, que fue expulsado en El Sardinero con roja directa por una entrada a Ezkieta. Pau Sans y Paul Akouokou, que habían sido baja en los últimos partidos por unas molestias en el talón y en la tibia, respectivamente, siguen con el grupo, lo mismo que Keidi Bare, que no empezó la semana con el resto tras unas molestias sufridas antes del partido en Santander y que le obligaron a ser relevado al descanso. En principio, los tres estarán a disposición de Sellés el sábado.