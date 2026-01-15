La cantera vuelve a ser el mejor fichaje del Real Zaragoza

No es nuevo, pero no por ello deja de ser significativo. La cantera, temporada tras temporada, se convierte en el mejor fichaje del Real Zaragoza, rescatado por el excelente rendimiento de los jugadores de casa, muy por encima, en la mayoría de casos, del ofrecido por los numerosos fichajes realizados cada verano.

Esta vez, la tendencia se mantiene e incluso se acentúa. El Zaragoza vuelve a la vida de la mano de canteranos empeñados en sacar adelante al equipo de su vida. Pasó con Francés, Azón o Francho. Luego llegaron Pau Sans o Liso, cuyas irrupciones fueron determinantes para la salvación de un Zaragoza anclado en los cinco últimos años a la zona peligrosa de la tabla, lo que le ha abocado a pelear por una supervivencia en la que los futboilisas de la tierra o, en su caso, procedentes del filial, han sido protagonistas principales.

Sirva como claro ejemplo la alineación que Sellés puso en liza el sábado ante el Racing, líder de la categoría, y ante el que los aragoneses completaron el mejor partido de la temporada justo en el momento más delicado. En ese once, marcado por las novedades, figuraban hasta cinco canteranos, lo que supone medio equipo inicial. A los fijos Francho y Guti, con galones de mando en un Zaragoza que Sellés no concibe sin ellos, se sumó la presencia de Cuenca en la banda izquierda del ataque y Gomes y Saidu en una defensa inédita en la que los dos jóvenes completaron un excepcional partido en posiciones que no eran la suya pero en la que ambos se habían desenvuelto ya en ocasiones anteriores. Gomes lo bordó en el lateral diestro y Saidu, llegado al Zaragoza desde Ghana en 2023, hizo raya en el centro de la defensa junto a Insua. Los cinco canteranos fueron fundamentales en una victoria que acerca a tres puntos las posiciones de permanencia.

De hecho, la presencia de efectivos de la cantera fue más numerosa que la de fichajes realizados durante el verano. Solo tres (Andrada, Insua y Kodro) aparecieron en el once inicial, mientras que en el banquillo se quedaron Adrián, Sebas Moyano, Radovanovic o Pomares, todos ellos incorporados durante el mercado estival. Junto a ellos, además, estaban otros cuatro canteranos (Juan Sebastián, Pinilla, Barrachina y Terrer, mientras que el meta Calavia se quedó finalmente fuera de la lista definitiva), que viajaron a tierras cántabras, pero, como viene siendo habitual, no tuvieron minutos. La alineación la completaron tres futbolistas (Tasende, Keidi Bare y Toni Moya) que ya estaban el curso pasado.

Otros fichajes como Valery, Aguirregabiria, Paulino o Paul Akouokou se habían quedado en Zaragoza con problemas físicos, mientras que Tachi, también llegado en verano, estaba sancionado.

El caso es que, por unas cosas u otras, la cantera vuelve a ser protagonista en un Real Zaragoza acostumbrado ya a que sean los jugadores de casa los que acaparen focos a la hora de sacar las castañas del fuego. No es diferente en esta ocasión, seguramente, la situación más extrema del conjunto aragonés en su historia moderna. Inmerso en los puestos de descenso durante la práctica totalidad del campeonato, y tras un mercado de fichajes veraniego marcado por la insuficiente aportación de la mayoría de las adquisiciones, la cantera vuelve a emerger por encima de todos. Hasta nueve jugadores aragoneses o de la cantera han tenido minutos hasta ahora en Liga, con uno de ellos, Guti, como el jugador más utilizado (1.649 minutos) y Francho (que se perdió dos partidos por lesión) a su estela (1.566). Junto a ellos, completan la nómina Saidu (774), Juan Sebastián (740), Cuenca (485), Pau Sans (391), Gomes (320), Pinilla (18) y Terrer (11).