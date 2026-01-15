El exzaragocista que da el salto a un club importante de la Premier League

Paco Jémez, que militó en el Real Zaragoza como jugador entre 1998 y 2004, seis temporadas, y que ha dirigido a equipos en Primera, Segunda y Primera RFEF, además de en México o en Irán, emprende un nuevo destino y no lo va a hacer como primer técnico, ya que ha fichado como asistente de Nuno Espirito Santo en el West Ham

Jémez, que tiene pasado como futbolista, empezó a entrenar en 2007 y su mejor etapa fueron los cinco años que estuvo en el Rayo Vallecano. Jémez, como jugador, estuvo en el Zaragoza esas seis temporadas, una más que en el Deportivo, su otro equipo de mayor permanencia, siendo internacional absoluto en ese tiempo en La Romareda hasta en 21 ocasiones y logrando una Copa del Rey en 2001 y un ascenso en 2003 tras el descenso en la temporada anterior.

Se marchó en enero de 2004 para terminar esa temporada en el Rayo Vallecano tras 189 partidos de zaragocista. En 2020, en diciembre de ese año, estuvo cerca de llegar al banquillo zaragocista, pero cambió la dirección deportiva con Lalo Arantegui y con Torrecilla recién llegado apostó por JIM. "Estuve muy cerca del Zaragoza el año pasado, a menos de dos pasos, nuestros caminos se acabarán juntando", aseguró un año después a este diario.

Su último equipo en el banquillo fue el Ibiza hasta octubre pasado, en la Liga española ha dirigido, entre otros, a Las Palmas, Rayo, Granada, Córdoba o Cartagena, aemás del Tractor en Irán o el Cruz Azul en México.

En el West Ham se incorporará al cuerpo técnico de Nuno Espirito Santo, que fue contratado por los londinenses tras ser despedido del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva. Jémez se va a encontrar un West Ham en puestos de descenso, a siete puntos de la salvación, y que no gana en Premier League desde el pasado ocho de noviembre, en la undécima jornada. Pese a la situación de presión que vive Espirito Santo, esta contratación supone una muestra de confianza por parte de la directiva.

Paco, en un partido con el Zaragoza ante Las Palmas. / ROGELIO ALLEPUZ

El despido del técnico portugués fue rumoreado después de la última derrota en casa contra el Nottingham Forest, aunque los ánimos se han calmado después de la victoria en la FA Cup contra el Queens Park Rangers gracias a un gol del argentino Taty Castellanos en la prórroga.

"(Paco Jémez) Es una persona más para ayudarnos. Mi cuerpo técnico ahora tiene una persona más y eso quiere decir más ideas y más energía. Paco es una persona con experiencia y va a traer nuevas cosas y ayudarnos, estoy seguro", dijo Espirito Santo