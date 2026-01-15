La explosión del exjugador del Real Zaragoza: Giuliano renueva con el Atlético hasta 2030
El exzaragocista, que militó cedido en el equipo en la 22-23, se ha hecho un indiscutible del conjunto colchonero y prolonga dos años más su contrato
El Atlético de Madrid anunció este jueves la ampliación de contrato del extremo internacional argentino Giuliano Simeone por dos temporadas más, del 30 de junio de 2028 hasta la misma fecha de 2030, tras su irrupción del último año y medio en el primer equipo, con el que ha jugado 77 partidos.
El futbolista, de 23 años, se ha consolidado en ese tiempo en el conjunto rojiblanco en el esquema de Diego Simeone, en el que hoy por hoy es titular indiscutible, gracias a su competitividad, velocidad, recursos, sacrificio y soluciones tanto en ataque como en defensa en la banda derecha de la alineación del equipo.
Giuliano, el hijo pequeño del Cholo, se formó en las categorías inferiores del Atlético y debió de irse cedido al Real Zaragoza (2022-23) y al Alavés (2023-24), pero regresó en el verano de 2024 al Atlético para tomar su actual dimensión en el último curso y medio. En la 22-23 en el Zaragoza primero con Carcedo y después con Escribá ya dio muestras de su nivel, con 37 partidos oficiales, 36 de titular y 9 goles, siendo el máximo realizador en esa temporada para marcharse después al Atlético que lo cedió a un Primera, al Alavés. Si el Zaragoza hubiera ascendido ese año, Giuliano se habría quedado un curso más a préstamo.
En sus 77 duelos de rojiblanco, ha marcado ocho goles y ha dado 16 asistencias, “convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición por su pundonor sobre el terreno de juego”, según resaltó el Atlético.
