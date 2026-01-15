El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético

Ya era Aleksa Puric un central que gustaba mucho en el Real Zaragoza el pasado verano, pero la opción fue imposible porque el Racing de Ferrol, tras su descenso a Primera RFEF, exigía traspaso por el central serbio, remitiéndose a su cláusula, de 1,5 millones de euros, lo que le alejó de las opciones zaragocistas y de muchas otras de la categoría de plata para que fuera el Atlético de Madrid el que apostara por él. Firmó contrato de rojiblanco hasta 2029, sin llegar a pagar la cláusula, pero sí una cantidad que rondaba el millón de euros y para que jugara en Primera RFEF con el Atlético B y puntualmente pudiera ayudar al primer equipo de Simeone.

Puric, que había disputado 37 partidos en Segunda y más de 3.000 minutos (3.197 oficiales en concreto) en el Racing de Ferrol la pasada temporada, ha demostrado su nivel en el filial rojiblanco, donde es casi indiscutible para Torres, con 16 partidos de titular de los 19 disputados. El jugador tiene opciones de cesión en Segunda, no pocas, para este enero que le seducen porque suponen saltar de categoría y el Zaragoza es una de ellas, interés que ya ha trasladado al Atlético, pero el club rojiblanco está luchando por subir y en principio la idea no es desprenderse cedido de él. Eso sí, en el caso de cambiar esa opinión , al lugar al que llegaría es al Zaragoza, que se ha posicionado en las últimas semanas por un jugador que gusta mucho.

El caso puede ser similar al vivido en 2024 con Adrián Niño, ahora en el Málaga, y al que el Atlético no quiso dejar salir en ese verano pese a la insistencia zaragocista. Los evidentes vínculos entre ambos clubs han propiciado cesiones desde el Metropolitano al Zaragoza (Giuliano, Mouriño, Valera, Mollejo, en dos ocasiones....), pero ni en la pasada temporada ni en la actual esas sinergias han traído jugadores al Zaragoza. Si Puric sale, como gusta mucho a Txema Indias, el Ibercaja Estadio apuntaría de forma clara a ser su destino, pero a día de hoy y con Kostis, otro que estivo en tiempos en la órbita zaragocista, lesionado del cruzado desde finales de octubre es poco probable que lo haga.

Puric, en el anuncio de su fichaje por el Atlético este verano. / ATLÉTICO DE MADRID

Nacido el 7 de julio del 2003 en Šabac (Serbia), se trata de un defensa central de gran altura (1,96 m) y fortaleza física. Formado en las categorías inferiores de Školi Fudbala Savacium, más tarde se unió al FK Partizan, con quien en 2020 firmó su primer contrato profesional antes de jugar dos temporadas como cedido en el FK Teleoptik de la Tercera División de Serbia. La siguiente campaña fichó por el Doxa Katokopias de la Primera División de Chipre y en 2024 dio el salto al fútbol español con el Racing de Ferrol. Con el cuadro gallego, durante la pasada campaña disputó 37 encuentros en Segunda División y 2 de Copa del Rey.

Yoel Lago, opción casi nula

El Zaragoza anda buscando un central en este mercado de enero, necesidad más acuciante aún si cabe tras la fractura en el esternón sufrida por Radovanovic, que le va a dejar en torno a un mes fuera y tiene varias opciones sobre la mesa. También ha tanteado la posibilidad del Yoel Lago, del Celta. Tras su notable irrupción la campaña pasada, aunque ya había debutado en la última jornada de la 23/24, el central nacido en Mondariz apenas ha participado en cuatro encuentros en LaLiga en la presente campaña, todos ellos en las siete primeras fechas del campeonato. No juega, por tanto, desde el pasado 28 de septiembre, y apunta a salir, con varias opciones en Segunda sobre la mesa, pero ni las condiciones económicas de su cesión ni la idea del Celta para que salga cedido casan a día de hoy con la pretensión zaragocista, por lo que ahora esa vía tiene mínimas opciones.