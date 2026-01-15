Sebastian Kosa, en su primera entrevista: "Tengo calidad y nivel para jugar en el Zaragoza, claro que sigo pensando en triunfar aquí"

Comienza una nueva etapa en el regreso a su país para jugar cedido en el Kosice, ¿qué espera de estos meses hasta junio?

De momento, espero hacer una buena pretemporada para estar listos (La Nike Liga se reanuda el 7 de febrero) y aportar desde el primer partido en el Kosice. Lo que quiero es jugar lo más posible y ayudar al club a salvarse para que siga en la Primera División de mi país.

Llegó en el verano de 2024 al Real Zaragoza y solo ha participado en 6 partidos, ¿por qué cree que jugó tan poco?

Sobre todo por mis lesiones, desde que llegué tuve dos importantes que no me han permitido competir en mucho tiempo ni como quería y demostrar mi calidad.

"La Segunda española es una competición muy fuerte y competitiva, es una Liga muy difícil y yo he estado mucho tiempo de baja entre esas dos lesiones, en la Hypermotion tienes que jugar y demostrar que puedes hacerlo y a mí las lesiones no me dejaron esa oportunidad"

Se refiere a la lesión de en tobillo en Copa ante el Hospitalet en octubre de 2024 y en esta pretemporada en la rodilla, pero cuando ha estado a disposición tampoco jugó. ¿A qué lo achaca?

A la misma falta de minutos, la Segunda española es una competición muy fuerte y competitiva, es una Liga muy difícil y yo he estado mucho tiempo de baja entre esas dos lesiones, en la Hypermotion tienes que jugar y demostrar que puedes hacerlo y a mí las lesiones no me dejaron esa oportunidad.

Esta temporada solo ha jugado en Copa en Mutilva. ¿Ha sido duro que tanto Gabi como Selles apostaran por chicos que estaban en el filial como Saidu, Gomes o Barrachina antes que por usted?

Claro que fue difícil vivir eso, pero los chicos del filial también estuvieron jugando y apareciendo cada semana y demostraron estar listos para aprovechar esas oportunidades.

"Este momento que yo he vivido desde que llegué al Real Zaragoza no me ha dejado demostrar mi nivel, pero también ha permitido enseñar la mucha calidad que tienen los defensas que hay en el filial"

¿Cree que no se ha sido justo con usted y que no le han dejado mostrar su nivel?

Depende de cómo miramos esta situación, este momento que yo he vivido desde que llegué al Real Zaragoza no me ha dejado demostrar mi nivel, pero también ha permitido enseñar la mucha calidad que tienen los defensas que hay en el filial, en las categorías inferiores.

Usted ha sido internacional con Eslovaquia y ha jugado en Conference League. ¿Se ve con nivel para triunfar en la Liga española?

Para mí, la Liga en España, aunque sea la Segunda, tiene un nivel enorme y está llena de talento y de calidad en muchos futbolistas. Ha sido un privilegio tener la oportunidad de triunfar en esta Liga aunque no me hayan salido las cosas como esperaba y desde luego que en mi opinión tengo calidad y nivel para jugar en esta competición y en el Zaragoza.

¿Sigue pensando en triunfar en el Zaragoza?

Claro que sí que sigo pensando en triunfar aquí. Firmar en un club de la historia y del nivel del Zaragoza es algo increíble, un paso buenísimo en mi carrera y es obvio que el club merece una respuesta mayor de mi parte que la que di hasta ahora de solo recuperarme de lesiones.

"Volveré listo para luchar por mi sitio en el Zaragoza. Firmar en un club de la historia y del nivel del Zaragoza es algo increíble, un paso buenísimo en mi carrera y es obvio que el club merece una respuesta mayor de mi parte que la que di hasta ahora de solo recuperarme de lesiones"

Tiene contrato hasta 2028 y la cesión al Kosice es sin opción de compra, por lo que debe volver en junio. ¿Qué espera entonces?

Volveré en buenas condiciones, con partidos jugados en la Liga de mi país y listo para luchar por mi sitio en el Zaragoza.

¿Qué le ha aportado este año y medio como jugador en el Zaragoza?

Sobre todo mucha experiencia, en este tiempo he visto la competencia y exigencia de esta Liga, los jugadores que tiene y dónde está ubicada a nivel internacional. Y también he logrado mucha experiencia a la hora de superar esas lesiones, porque conozco mejor mi cuerpo y eso es beneficioso para mi futuro, además de que en este tiempo he crecido personalmente mucho.

Dado que la Nike Liga ya la conocía con el Spartak Trnava, ¿no habría sido mejor una cesión a otro país?

No, creo que no, porque conozco la competición de Eslovaquia y sé que aquí tengo la oportunidad de jugar muchos partidos, que es lo que necesito. Creo que es la mejor decisión para mí.

Kosa, en la firma de su contrato de cesión al Kosice. / KOSICE FC

¿Se salva el Zaragoza?

No tengo dudas de eso, con que se va a lograr la permanencia. Este equipo va a más y está creciendo semana a semana.

¿ Qué le ha parecido en este tiempo la afición del Zaragoza?

Son increíbles, solo puedo decir cosas positivas porque siempre están con el equipo. Durante todo este tiempo y en situaciones difíciles, peleando por no bajar, siempre han ayudado y apoyado, teniendo en cuenta que el club no está en el sitio que históricamente ha ocupado mucho tiempo, en Primera. Con mis lesiones no fue fácil vivir de cerca ese apoyo en el campo de ellos, pero siempre he sentido ese cariño y ese apoyo hacia mí. Eso significa mucho.

"No tengo dudas de que el Zaragoza se salva. De la afición solo puedo decir que son increíbles, solo cosas positivas porque siempre están con el equipo. Durante todo este tiempo y en situaciones difíciles, peleando por no bajar, siempre han ayudado y apoyado"

¿Cual es el compañero que más le ha sorprendido en este tiempo?

No me quiero quedar con uno en especial, me quedo con todos, pero también con las personas del club, los cuerpos técnicos que he tenido, los médicos...Me he sentido muy cómodo en este tiempo en el Zaragoza.

Un mensaje que quiera mandar al equipo y a la afición para estos meses, ¿cuál sería?

De gratitud lo primero, por la oportunidad y por la ayuda en todo este tiempo y después de confianza en el equipo, porque estoy seguro de que van a llegar cosas buenas y mejoras en estos meses. Quiero mandar a todo el zaragocismo un gran abrazo y decirle que nos vemos en verano.