Sellés exige mantener el máximo: "Podemos ganar a cualquiera pero para hacerlo hay que rayar casi lo excepcional"

Viene el Real Zaragoza de una enorme victoria en Santander ante el líder Racing, un partido de los que pueden marcar tendencias justo al final de la primera vuelta y ahora inaugura la segunda con la visita del Sanse este sábado al Ibercaja Estadio, terreno donde el equipo zaragocista es el peor local de la categoría. "Fueron tres puntos buenísimos. Lo que conseguimos es reafirmar la idea que podemos ser tan competitivos como cualquier equipo de la categoría para lo bueno y lo malo. Estuvimos acertados en las áreas y el equipo sabe que puede ganar a cualquiera, igual que perder, y que para hacerlo tenemos que rayar lo muy bueno o casi lo excepcional. Nosotros nos ponemos esas bases de rendimiento y es lo que tenemos que exigirnos para el sábado", aseguró Sellés, que pide el máximo a sus jugadores para seguir ante el filial de la Real Sociedad dando pasos de cara a salir del laberinto del descenso, algo que se puede lograr con los dos partidos de local que ahora tiene seguidos el Zaragoza, ante Sanse y Castellón.

Para eso, obviamente habrá que mejorar el nivel de local, donde el balance es paupérrimo, con solo 8 puntos de 30 al ecuador de la Liga."No nos preocupa que el partido sea en casa o fuera, los puntos valen igual y también es igual la idea. Queremos que la afición se sienta importante en los partidos en casa y pueda ayudarnos. En los últimos partidos (derrotas ante Cádiz y Las Palmas) no hemos sacado los puntos en nuestro estadio, pero hemos sido tan competitivos como los rivales. Queremos disfrutar el sábado. Tenemos que darles motivos para que sigan creyendo y apoyándonos", explicó Sellés, cuyo nombre fue coreado en Santander por la afición pese a que hasta el momento los 14 puntos de 33 que suma el equipo con él a los mandos no han dado para salir del descenso, con la permanencia que marca precisamente el Sanse a 3 puntos: "No escuché los cánticos de la afición. Cuando estoy ahí, no escucho nada, aunque los agradezco. A mí se me ha valorado desde el principio, fuera y dentro. El ambiente en Santander con el equipo fue extraordinario. Les dimos cosas para que estuvieran metidos hasta el final sufriendo con nosotros. Quiero extender esa comunión y esa atmósfera al sábado. Todos juntos somos mejores y ese es el camino".

Sellés quiere mantener el nivel del equipo en la salida de balón desde Andrada, porque "esa salida nos ha dado calma en entornos de nerviosismo para elaborar posesiones" y está satisfecho de la respuesta física de su equipo, ya que "hemos intentado crear hábitos para que sea natural rendir al máximo. No buscamos un pico de rendimiento en corto de tiempo", aseveró, sin querer dar más valor al partido al ser un rival directo, un enemigo que marca la salvación, la zona de permanencia: "No pienso en si son más de tres puntos. Es el partido que tenemos delante. Obviamente es un rival directo, pero no nos volveremos locos por lo que pasó el otro día y tenemos que centrarnos en lo que ha ido bien. Luego ya valoraremos la clasificación. Tenemos muchos debes de la primera vuelta", reseñó.

Repetir la zaga

La defensa, salvo en los últimos minutos, funcionó muy bien en Santander, con Gomes de lateral derecho y Saidu en el eje junto a Insua y Tasende en la izquierda, zaga que apunta a ser la misma este sábado. "No lo voy a decir si repetiré. El equipo fue muy sólido, no solo la línea de 4 de atrás, que hizo un buen trabajo. Tenemos recursos, como se vio en los cambios, con Pomares, Juan Sebastián o cuando Rado salió...", argumentó, centrándose después en el papel de Saidu, que hizo un gran partido en el eje en El Sardinero. "Es un jugador universal, que puede rendir buen en muchas posiciones. Le hemos dado continuidad como central en Santander, Burgos y ante Las Palmas. Tiene todas las características para ser buen jugador en esa posición. Y también puede jugar en el centro del campo. Esa polivalencia le viene muy bien. Sus compañeros creen en él en cualquier posición" , aseveró.

El mercado, sin novedades

No quiso hablar mucho del mercado, en el que ya puso en anteriores comparecencias las bases de lo que pensaba, estableciendo que no quería una gran revolución, hablando de dos o tres fichajes y sin tener prisa en que lleguen, sabiendo que lo van a hacer en la recta final de una ventana que acaba el 2 de febrero. "Seguimos trabajando. La situación del club no ha cambiado más allá de liberar la ficha de Kosa, estamos ya en los márgenes del fair play financiero que marca la Liga y a partir de ahí tenemos nuestra estrategia para que en esta segunda parte del mercado podamos finalizar alguna de las situaciones que tenemos", dijo.

El técnico es consciente de que para que haya entradas además del espacio físico que se ha ganado tiene que haber salidas y generar posibilidades económicas y Bazdar y Dani Gómez son dos despedidas claras en este enero para hacer hueco salarial. "Samed y Dani son jugadores que están con nosotros y contamos con ellos, están disponibles. Dani ha entrado más en las segundas partes y ha sido determinante para estirar a los rivales debe seguir trabajando, como Samed. Si el mercado y las situaciones se dan para que salgan, se valorará. No hay nada más. Son jugadores del primer equipo y contamos con ellos", cerró.

Elogios al enemigo

Por último, habló de una Real Sociedad B a la que elogió, como es habitual cuando habla de cualquier rival. "Con Jon (Ansotegi) el Sanse es muy reconocible, un bloque compacto y que tiene la línea defensiva más retrasada que la mayoría, saben esperar y son más eficaces en transiciones, ya que corren rápido y bien y tienen desequilibrio arriba. Es un equipo difícil de batir y fueron capaces de ganar 0-3 en el campo del Deportivo y serán un rival muy duro. Si queremos sacar la victoria tendremos que dar nuestro 100% para batirlos", selló, ratificando esa petición del máximo a su Zaragoza ara seguir acercándose a la salvación.