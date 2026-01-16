Aguirregabiria y Soberón, ausentes en la sesión previa al duelo ante el Sanse

El Real Zaragoza se ha ejercitado esta mañana de viernes en el Ibercaja Estadio, escenario del partido ante el Sanse de este sábado (18.30 horas) en el inicio de la segunda vuelta y lo ha hecho con Martín Aguirregabiria en la Ciudad Deportiva, ya que tras entrenarse dos días con el grupo estaba decidido que no iba a jugar después de la fuerte rotura en el bíceps femoral que sufrió ante el Cádiz a mediados de diciembre, por lo que se le espera en el choque ante el Castellón el domingo 25 y con la Real B acumulará su cuarto partido de baja (Burgos, Las Palmas, Racing y Sanse). La otra ausencia es la de Soberón, con leves molestias, aunque en el caso del ariete era baja segura por cumplir sanción tras ser expulsado en Santander.

Además de esas dos ausencias, Sellés tampoco contará con Radovanovic y Paulino por la fractura en el esternón del primero y la lesión en la rodilla izquierda del segundo, por lo que son cuatro las bajas ante el Sanse. Paul Akouokou, que se ha perdido los últimos partidos por unas molestias en la planta del pie, y Pau Sans, que tampoco ha estado por un golpe en la tibia, están a disposición de Sellés para la cita y pueden regresar a la lista que el entrenador dará el sábado al mediodía. Valery, baja ante el Racing por fiebre, también regresa y es uno de los fijos del míster, aunque es factible que Cuenca, su relevo en El Sardinero, siga en el once tras el buen partido del pasado sábado.

Del Aragón han estado este viernes el meta Calavia, Terrer, Barrachina y Pinilla y los cuatro en principio estarán en la lista, por lo que Sellés tendrá que hacer descartes por decisión técnica, con Bazdar, Pau Sans o Dani Gómez como candidatos.