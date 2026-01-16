Ochieng ya recordó la amenaza de los filiales para el Real Zaragoza

El partido que abrió la temporada, ante la Real Sociedad B en el Reale Arena, es también el que da comienzo a la segunda vuelta pese a que desde hace unos años el calendario es asimétrico y esa cita, a mediados de agosto, el 17 en concreto, con Gabi en el banquillo, fue el comienzo de una racha terrible que terminó con el madrileño destituido en la novena jornada, con solo 6 puntos de 27, y reabrió una herida que el Real Zaragoza había sanado en la historia reciente, ya que llevaba siete partidos ante filiales sin caer. El gol de Job Ochieng en una contra de manual pasada la media hora puso fin a esa dinámica y recordó lo difíciles que son estos partidos para el equipo zaragocista.

Y es que, al margen del deshonor que supone ya de por sí jugar contra una cantera para un histórico como el Zaragoza, los choques ante estos rivales desde que bajó en 2013 no se le han dado bien al conjunto aragonés, con menos de la mitad (49,2%) de los puntos en las 21 citas jugadas, con 31 de 63 posibles como balance, con nueve victorias, cuatro empates y ocho derrotas como balance hasta ahora.

Real Sociedad, Barcelona, Madrid, Sevilla, Athletic de Bilbao y Villarreal han sido los filiales que se ha encontrado el Zaragoza en su camino, teniendo en cuenta que en la primera temporada, en la 13-14, tanto azulgranas como madridistas estaban en la categoría de plata. Aquel Zaragoza solo superó al Real Madrid Castilla en Valdebebas, pero cayó en los dos duelos contra el Barça B y en la visita madridista a La Romareda.

El descenso blanco en ese 2014 hizo que en la 14-15 solo estuviera el equipo blaugrana, con derrota en el Mini Estadi y victoria en La Romareda, mientras que en la 15-16 se cambió el adversario, con el Bilbao Athletic y con dos triunfos contra el segundo equipo rojiblanco, tanto en Lezama como en la Romareda.

En la 16-17 y en la 17-18 el adversario principal estuvo en Nervión, con dos derrotas en la primeras de esas campañas, la segunda de ellas provocando la destitución de Raúl Agné, mientras que en la 17-18 el Zaragoza empató en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y perdió en La Romareda en la segunda vuelta ante un enemigo descendido y en la única derrota casera de aquella excelsa reacción con Natxo González. En esa 17-18 también tuvo un efímero paso por Segunda el Barcelona B, con empate en feudo zaragocista y victoria en el epílogo y antes de jugar la promoción ante el Numancia en tierras catalanas.

Y es que aquella derrota ante el Sevilla Atlético con gol de Mena el 25 de marzo de 2018 fue la última (siete citas después sin caer) ante un filial hasta que llegó el arranque de este curso y la diana de Ochieng porque después de perder con los nervionenses se ganó al Barcelona B y durante tres temporadas, de 2018 a 2021, no pasó ningún segundo equipo por la división de plata. Hubo que esperar a la 21-22, al Sanse de Xabi Alonso, con empate en La Romareda y victoria en el último partido de esa Liga en el Reale Arena con tantos de Azón y Vada. Mientras, en la 22-23 y en la 23-24 el enemigo estuvo en Castellón, en un Villarreal B que cayó a manos zaragocistas en los dos duelos de la 22-23, con agónicos tantos de Zapater y Molllejo, mientras que en la 23-24 el estreno del campeonato fue ante un filial, como sucede hoy, pero esta vez en casa con triunfo ante el minisubmarino para que en la segunda vuelta hubiera tablas en La Cerámica.

En la pasada temporada no hubo representación de filiales, la cuarta Liga de 12 desde que bajó el Zaragoza sin esos enemigos, queen este curso egresan de la mano del conjunto donostiarra en un duelo siempre peligroso como ya quedó demostrado en la primera vuelta con aquella dolorosa derrota que tuvo en Ochieng al ejecutor.