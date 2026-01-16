La parálisis en el mercado del Real Zaragoza. Es uno de los siete inactivos de Segunda

El mercado de enero ha consumido ya un poco menos de la mitad de su tiempo y resta la segunda parte, la que siempre es decisiva en una ventana donde la paciencia es todavía más vital que en el verano. El Real Zaragoza, limitado por las fichas, ahora algo menos con la salida de Kosa, y también de momento por la parte económica, aunque ya no con el límite salarial excedido y a la espera de salidas o, llegado el caso, de una aportación directa de su grupo inversor, Real Z LLC, ha optado, pese a su acuciante clasificación, por esperar a la recta final, algo que ya anunció el propio Selles el pasado 2 de enero, cuando se abrió el mercado.

"Va a ser un mercado que se va a resolver en la mitad-final de mes más que en estos inicios", dijo Sellés, además de rebajar las pretensiones en los refuerzos, estableciendo un listón más en los dos o tres (central, delantero y extremo) que en los cuatro o cinco, sacrificando por ejemplo la pretensión de un centrocampista. Al menos de momento. Ya ha logrado dar salida a Kosa, cedido al Kosice, lo que deja las fichas profesionales en 23 más el caso de Álex Gomez, al que hay que darle una antes del final del mercado por ejecutar su opción unilateral de contrato salvo acuerdo, para que mantenga dorsal del B, que todavía no se ha producido.

El caso es que, con la vista puesta en un final de trayecto para los refuerzos que acaba el 2 de febrero, lunes, a las 23.59 horas, el equipo zaragocista no ha abierto la casilla de las altas. Algo que solo han vivido otros seis equipos más de esta categoría de plata. El resto, se han reforzado.

Junto al club gerenciado por Fernando López, como director general, con Juan Forcén, como consejero, accionista y cada vez más el hombre fuerte de la propiedad, y teniendo en cuenta que ambos se jactaron ante las peñas y los accionistas de que se podrían disponer de recursos suficientes en este enero para reforzar la plantilla, hay otros seis equipos que no han empezado a fichar en este enero, el Eibar, el Burgos, el Málaga, el Castellón, el Leganés y el Sanse, un caso especial por su condición de filial de la Real Sociedad, además de mañana enemigo blanquillo en la Ibercaja Estadio. El delantero Willy Agada, libre tras jugar en la MLS, es el nombre que más cerca está de engrosar los refuerzos zaragocistas este enero.

La Cultural, que se hizo con la cesión el jueves de Al-Amin, lateral zurdo del Al Duhail SC de la liga catarí, el Granada, que hoy dará oficialidad al refuerzo de Gonzalo Petit, tras romper su cesión desde el Betis al Mirandés, y el Almería, que ha demostrado su poder con el fichaje de Morci, del Albacete por medio millón de euros y otro tanto en variables además de la cesión de Miguel de la Fuente (Leganés), aunque de momento se ha quedado sin Pulido, han sido los dos últimos clubs en inaugurar el camino de los refuersos en las últimas horas, un recorrido que tienen muy marcado ya el Cádiz, Las Palmas, Racing o Mirandés, que llevan tres.

En el caso racinguista y el canario la buena situación clasificatoria ayuda a esas llegadas. Las Palmas por ejemplo, ha apuntalado bien su ya fuerte plantilla con Benedetti, Estanis Pedrola, que le marcó al Zaragoza, e Iker Bravo y en teoría ya tiene cerrado el cupo de fichajes, mientras que al Racing han llegado Damián Rodríguez, Giuliashvili y Madex Lozano en un mercado donde les falta un portero y en el que han vendido a Jeremy Arevalo por 7,3 millones al Stutgart, su cláusula de rescisión. El Cádiz ha incorporado a Dómina, Antoñito Cordero y Usher Lobede, este, zaragozano, desde el Ebro y con cesión inmediata al Sanluqueño de Primera RFEF.

La coartada de la mala situación clasificatoria que puede usar el Zaragoza, ahora penúltimo, para ser un destino poco atractivo se acaba al mirar al colista Mirandés, al que han llegado ya tres refuerzos, Clua, Cabello y Javi Hernández. Con dos fichajes están el Andorra (Yeray y Edgar González), el Deportivo (Álvaro Fernández y Alti), el Albacete (Obeng y Cedeño), el Ceuta (Domènech y Campaña), el Valladolid (Erlien y Ramón Martínez), además del ya expuesto Almería. Solo con una bala usada en este mercado quedan el Córdoba (Percan), el Sporting (Brian Oliván), el Huesca (Efe Aghama), además de los casos ya mencionados de la Cultural y el Granada. Por ahora y sin contar los regresos tras cesión, una ventana de enero con 29 refuerzos, pero ninguno blanquillo. En teoría arribarán en el segundo tramo. Se espera, claro.