Paulino pasará este sábado por el quirófano y estará mínimo dos meses más de baja

Paulino de la Fuente pasará por el quirófano este sábado a las 9 de la mañana para someterse a una artroscopia: "El jugador Paulino de la Fuente será intervenido de su rodilla izquierda mediante artroscopia este sábado 17 de enero. En relación a las molestias que sufre, se ha decidido de forma conjunta con el jugador, proceder al tratamiento quirúrgico con el fin de solucionar dicha dolencia y acelerar su recuperación", escribió el Real Zaragoza en el parte médico

El futbolista cántabro se lesionó antes del encuentro contra la SD Huesca del ligamento lateral externo en noviembre y fue operado el 15 de diciembre del edema óseo que sufría, ya que continuaba con molestias, con el deseo de haber vuelto a jugar este enero.

Un mes después, volverá a pasar por el quirófano para tratar de regresar al césped lo antes posible, si bien el tiempo de baja será de dos meses en el mejor de los casos, en función de cómo esté la rodilla izquierda del jugador.

El extremo santanderino, que ha participado en ocho partidos hasta el momento, cuatro de ellos en el once, no está teniendo ninguna fortuna con las lesiones tras llegar en verano. Así, una sobrecarga en el isquiotibial ya le hizo perderse el encuentro ante el Andorra, mientras que antes del choque frente al Córdoba sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial que le hizo estar de baja cuatro partidos, ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting para que Sellés le diera minutos frente al Deportivo y el Granada y pensara en su titularidad en el derbi, pero la lesión en la rodilla lo impidió. Desde entonces ha estado inédito por la lesión.