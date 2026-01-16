El Real Zaragoza envía un correo a sus abonados para que cesen los cánticos ofensivos: lleva 60.000 euros en multas

El Real Zaragoza ha enviado un correo a los más de 18.000 abonados con los que cuenta para pedirles que no hagan más cánticos ofensivos, que son denunciados por LaLiga, ya que el club ya suma 60.000 euros en multas y ahora la cuantía va a subir a los 18.000 euros por encuentro.

"Durante la presente temporada, el club está recibiendo sanciones económicas en cada uno de los partidos disputados en Ibercaja Estadio debido a determinados cánticos y expresiones que, según la interpretación de la autoridad sancionadora, son considerados como incitadores a la violencia. Desde el club consideramos que cualquier cántico ofensivo o que incite a comportamientos violentos es inaceptable y contrario a los valores del fútbol", argumenta el Real Zaragoza.

El club blanquillo, suma, según el correo del Real Zaragoza, entre propuestas de sanción y las que ya son firmes, "60.000 euros", y de persistir estos comportamientos, agrega, "se comenzará a aplicar el umbral máximo de 18.000 euros por partido, afectándose de forma significativa a la estabilidad financiera del club". Además, recuerda que "también perjudican la imagen de una de las aficiones más grandes, fieles y respetadas de España, históricamente reconocida por su actitud ejemplar".

En solo tres partidos como local de esta temporada (Andorra, Leganés y Las Palmas) el Real Zaragoza no ha recibido propuestas de sanción por parte de Antiviolencia. Han sido por cánticos como "písalo, písalo", "que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret", "eh, cabrón", otros contra Osasuna, el Cádiz, Jorge Pulido, Deportivo de La Coruña o contra árbitros.