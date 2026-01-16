El Sporting es una vía de salida posible para Dani Gómez

El Sporting de Gijón, en una información apuntada por La Nueva España y confirmada por este diario, emerge como candidato para resolver el problema que ahora mismo supone Dani Gómez, por su ficha, una de las más elevadas del equipo, en torno a 650.000 euros más objetivos, y por su condición de suplente y hasta descarte habitual para Rubén Sellés. El delantero madrileño ya abre la puerta a una despedida que en su entorno hace unas semanas se negaba, aunque su idea es salir con la carta de rescisión en la mano y su plan es seguir en España, en un equipo con aspiraciones de ascenso, antes de que marcharse al extranjero, que sería la alternativa secundaria.

El Sporting, tan en el mercado de arietes como el Real Zaragoza en este enero y que ha visto escapar opciones, como la de Karrikaburu, en la que ha trabajado también el club aragonés, quiere reforzarse con el delantero madrileño en una operación compleja por el montante económico de la misma, ya que si Dani Gómez rescinde teniendo dos años más de contrato la dificultad de esa operación aumenta, pero ahora mismo parece la única vía y al equipo al que vaya al menos tiene que asumir la mitad de su salario, lo que debe cobrar hasta junio, unos 300.000 euros.

Dani Gómez llegó al final del mercado de enero pasado, el 3 de febrero en concreto, tras rescindir con el Levante, que tiene el 25% de su pase, y con Gabi no fue ni mucho menos fijo desde que el técnico asumió los mandos en marzo, con algún roce entre ambos, después solventado para que la opción del Aris de Salónica griego no cuajara en verano y el delantero decidiera quedarse y ser importante en el Zaragoza. Lo empezó siendo con Gabi, con ocho partidos en el once de los nueve con el ya extécnico, y dos goles (Castellón, su única suplencia, y Valladolid) para que haya cambiado todo ahora.

Y es que con Sellés no ha sido titular, tuvo minutos a su llegada ante Sporting y Granada para después pasar por el ostracismo y ser descarte por molestias, ante el Eibar, y por decisión técnica, reaparecer en el tramo final del duelo copero con el Burgos y jugar saliendo desde el banquillo ante Málaga, con gol de penalti incluido (el tercero en esta Liga), Cádiz y Burgos para no hacerlo en este 2026 frente a Las Palmas y Racing, por lo que su salida es obligada en este enero y se está empezando a activar.

En el extranjero o en un club puntero de Segunda podría estar su rumbo llegado el caso, pero el Zaragoza haría un espacio importante de cara a enero, de igual manera que el jugador si no se quiere marchar tiene la sartén por el mango porque la totalidad del contrato nunca la va a poder asumir el club. En el club aragonés, desde su llegada en el final del pasado mercado invernal como apuesta tras la salida de Azón, ha jugado 30 partidos, con 7 goles.