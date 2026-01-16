El zaragocismo cree: el Ibercaja Estadio apunta a su mejor entrada de la temporada ante la Real Sociedad B

El Ibercaja Estadio apunta a su mejor entrada de la temporada ante la Real Sociedad B. El zaragocismo cree más que nunca en la permanencia en la categoría de plata tras la vital y gran victoria contra el Racing de Santander y sabe perfectamente que el choque ante el filial donostiarra es clave para las aspiraciones de salvación.

Al 99,9% no saldrá de la zona roja, ya que tendría que ganar por 7 o más goles y esperar derrotas del Huesca y el Granada, pero sí que sería un chute moral tremendo para los 20 partidos que quedarían de campeonato después de haberse visto a nueve puntos de la permanencia.

El Real Zaragoza ha vendido más de 1.000 entradas para el duelo ante el Sanse y quedan solo unas 500 disponibles, a falta de la cifra final de liberación de asientos por parte de los socios, que suelen ceder unas 400 extra de media. El número de socios con derecho a asiento es de 18.350.

Es decir, el Ibercaja Estadio podría vivir la mejor entrada de la temporada y, además, acercarse al lleno (20.100). Ante el Huesca, con el equipo desahuciado, hubo 16.078 espectadores y, frente al Leganés, tras dos victorias seguidas, se superó la cifra por 18 personas (16.096). Estos dos números apuntan a batirse contra la Real Sociedad B.