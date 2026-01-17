Una árbitra pitará un partido oficial del Real Zaragoza por primera vez

La colegiada Marta Huerta de Aza, que desde la pasada temporada está en la categoría de plata, será la primera árbitra que dirige un partido oficial del Real Zaragoza, esta tarde ante el Sanse, ya que ni en el curso pasado ni en el actual llevó las riendas de un encuentro del equipo zaragocista. Su progresión en el arbitraje ha sido constante y sólida. Tiene 35 años y dirigió tres temporadas en Primera RFEF (2021-2024) antes del salto a la categoría de plata. En la sala VAR estará José Antonio López Toca, del Comité Cántabro.

La colegiada llegó a la máxima categoría del fútbol femenino en 2017 y en 2024 empezó a pitar en Segunda en el fútbol masculino, en el curso 24-25, con 28 partidos desde entonces y 13 victorias locales, con 124 tarjetas amarillas y 10 rojas. Antes había dirigido en Segunda B y en Primera RFEF.

Huerta de Aza ha representado a España en los principales torneos de selecciones, dirigiendo partidos en la Eurocopa femenina y en el Mundial. Es una árbitra fiable en contextos de alta presión, un bagaje clave para su salto definitivo al fútbol profesional masculino. La colegiada ya forma parte de la historia del fútbol español. Fue la primera mujer en arbitrar un partido profesional masculino, un logro que se produjo en la jornada 1 de la temporada 2024-25, el 18 de agosto, en el encuentro Burgos-Cartagena (3-1). Desde entonces, su presencia en el fútbol profesional se ha consolidado y hoy se estrena en el Ibercaja Estadio y dirigiendo un partido del Zaragoza, frente a la Real Sociedad B.