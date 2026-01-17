Malas noticias para Paulino: roza decir adiós a la temporada con el Real Zaragoza

Paulino de la Fuente ha sido sometido esta mañana en Zaragoza a una artroscopia por su lesión en la rodilla izquierda, un esguince del ligamento lateral externo, de mejor pronóstico en teoría cuando se produjo el 15 de noviembre en el entrenamiento previo al derbi del Real Zaragoza ante el Huesca, y que se ha comolicado por el edema óseo que tiene desde ese momento y también una condropatía focal, junto al fémur, lo que implica que habría daño cartilaginoso, de la que ya hubo impresión diagnóstica entonces y que no ha tenido la evolución esperada. Ya fue operado el 15 de diciembre al persistir las molestias por ese edema óseo y este sábado con la artroscopia se ha empezado, por así decirlo, de cero en la rehabilitación.

"Paulino De la Fuente ha sido intervenido este sábado en el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza y comienza su proceso de recuperación. La evolución que presente marcará su reincorporación progresiva al grupo. ¡Ánimo, Paulino!", ha asegurado el club en su web oficial a primera hora de la tarde.

Al extremo santanderino le esperan en torno a cuatro meses de baja, entre tres y cuatro para ser más exactos, por lo que teniendo en cuenta que lleva dos llegará muy justo al final de la temporada, a los últimos partidos, y sobre todo muy fuera de forma tras tanto tiempo inactivo, por lo que es posible que no pueda jugar más en esta temporada. La competición, sin contar los playoffs de ascenso acaba el 31 de mayo, dentro de cuatro meses y medio.

Al club aragonés, muy escaso de fichas ahora y con una lesión que se va a prolongar en el mejor de los casos más de cinco meses teniendo en cuenta el tiempo que lleva ya de baja, se le abre el escenario de solicitar la baja federativa del futnbolista, algo en lo que debe estar de acuerdo el propio Paulino.

El Zaragoza solo tiene libre realmente una ficha, la que dejó Kosa al irse al Kosice, ya que Álex Gomes ocupará una ficha A tras el mercado de enero salvo que se llegue a un acuerdo con él para que siga con dorsal del B, lo que todavía no ha sucedido. Si le da la baja federativa a Paulino lo normal es que sea ahora con el mercado invernal abierto, ya que después solo se permiten fichar a jugadores del paro en estos casos, por lo cual no hay ninguna ventaja si el club del jugador lesionado al acabar el mercado tiene fichas libres, una norma que cambió hace unos años, tras lo sucedido con Braithwaite y su llegada al Barcelona desde el Leganés.

El extremo santanderino, que ha participado en ocho partidos hasta el momento, cuatro de ellos en el once, no está teniendo ninguna fortuna con las lesiones tras llegar en verano. Así, una sobrecarga en el isquiotibial ya le hizo perderse el encuentro ante el Andorra, mientras que antes del choque frente al Córdoba sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial que le hizo estar de baja cuatro partidos, ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting para que Sellés le diera minutos frente al Deportivo y el Granada y pensara en su titularidad en el derbi, pero la lesión en la rodilla lo impidió. Desde entonces ha estado inédito por la lesión y apunta a perderse lo que resta de su primera temporada teniendo en cuenta que firmó dos años, hasta 2027 este verano.