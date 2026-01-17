Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paul Akouokou, autor del gol del Real Zaragoza: "Tenemos que seguir así y a ver qué pasa"

El centrocampista regresó al conjunto blanquillo después de varias semanas fuera entre sanciones y lesiones

Paul Akouokou, antes de entrar al campo en el Ibercaja Estadio ante el Sanse.

Paul Akouokou, antes de entrar al campo en el Ibercaja Estadio ante el Sanse. / Jaime Galindo

Bruno Palacio

El autor del único tanto del Real Zaragoza ante el Sanse, Paul Akouokou, ha hablado a pie de campo tras el partido para defender la línea de trabajo del equipo y se ha mostrado contento por el gol, así como por el punto obtenido.

Paul Akouokou celebra el gol en el partido ante el Sanse en el Ibercaja Estadio.

Paul Akouokou celebra el gol en el partido ante el Sanse en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

El centrocampista regresó al terreno de juego después de varias semanas. «Estoy muy feliz por volver y dar un punto», afirmó. Sobre la situación del conjunto blanquillo, el marfileño recordó la importancia de seguir sumando: «Necesitamos puntos para estar arriba».

También ha asegurado que el Zaragoza está en el camino correcto. «Tenemos que seguir así y ver que pasa. Estamos trabajando bien». Por último, ha valorado el resto de aportaciones: «Somos 11 en el campo y todos tienen que sumar».

Paul Akouokou, durante el partido ante el Sanse en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Por su parte, Francho Serrano también ha valorado el punto en lo anímico: «Nos tiene que dar ese impulso para saber que no hemos perdido». Ahora, ya piensa en el próximo rival en el Ibercaja Estadio: «No hay nada hecho. Ahora hay que ir a por el Castellón», ha añadido.

