Paul Akouokou, autor del gol del Real Zaragoza: "Tenemos que seguir así y a ver qué pasa"

El autor del único tanto del Real Zaragoza ante el Sanse, Paul Akouokou, ha hablado a pie de campo tras el partido para defender la línea de trabajo del equipo y se ha mostrado contento por el gol, así como por el punto obtenido.

Paul Akouokou celebra el gol en el partido ante el Sanse en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

El centrocampista regresó al terreno de juego después de varias semanas. «Estoy muy feliz por volver y dar un punto», afirmó. Sobre la situación del conjunto blanquillo, el marfileño recordó la importancia de seguir sumando: «Necesitamos puntos para estar arriba».

También ha asegurado que el Zaragoza está en el camino correcto. «Tenemos que seguir así y ver que pasa. Estamos trabajando bien». Por último, ha valorado el resto de aportaciones: «Somos 11 en el campo y todos tienen que sumar».

Por su parte, Francho Serrano también ha valorado el punto en lo anímico: «Nos tiene que dar ese impulso para saber que no hemos perdido». Ahora, ya piensa en el próximo rival en el Ibercaja Estadio: «No hay nada hecho. Ahora hay que ir a por el Castellón», ha añadido.