De la posible mejor entrada a la peor del curso: la lluvia lo cambió todo en el Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza había vendido un buen número de entradas, más de 1.000, pero el tiempo arruinó lo que apuntaba a la mejor entrada del curso y lo cambió por completo, para ser la peor. La lluvia hizo acto de presencia antes del partido, a media hora de comienzo y tras llover durante toda la mañana, lo que fue un factor decisivo para que muchos decidieran no acudir. El agua se mantuvo, de forma débil, en el primer acto y desapareció después.

El caso es que el agua y el mal tiempo en un estadio donde no hay ningún punto para evitar mojarse cambiaron el diagnóstico previo de la asistencia, pese a que también el recibimiento al equpo, a su autobús, estuvo muy concurrido, organizado por Gol de Pie. Así, es que solo 11.074 valientes se pasaron por el estadio zaragocista, la peor entrada de largo de la temporada, que hasta ahora tenía el listón más bajo en Liga en los duelos ante el Andorra y Las Palmas, ambos con 13.126 espectadores.

El número de socios con derecho a asiento es de 18.350 (el aforo es de algo más de 20.000) y se habían vendido más de 1.000 entradas por las cesiones de abonos. Ante el Huesca, con el equipo que parecía desahuciado, hubo 16.078 espectadores y, frente al Leganés, tras dos victorias seguidas, se superó la cifra por 18 personas (16.096). Cifras muy alejadas de lo vivido esta tarde en el Ibercaja.