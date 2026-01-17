La previa del Real Zaragoza-Real Sociedad B: ni excusas ni más demoras

Abre la segunda vuelta el Real Zaragoza con el sabor dulce de la victoria en Santander ante el líder, un triunfo de tronío, un golpe de efecto que suponía acabar una primera parte de la temporada con el peor balance de puntos, solo 20, desde que bajó, igualado con la 20-21. Sin embargo, ese botín en El Sardinero, adornado con un buen partido, un muy buen partido durante 85 minutos, y un sufrimiento final, necesita de la continuidad para salir de un descenso en el que el equipo sigue anclado y que salvo combinación astral, impensable goleada al Sanse incluida, mantendrá en esta jornada. El filial de la Real Sociedad B marca la salvación y llega al Ibercaja Estadio con el ánimo de pescar donde casi todos lo logran, porque el equipo zaragocista es el peor local de la categoría.,

Ha perdido el Zaragoza de Sellés sus dos últimos encuentros en casa, ante Cádiz y Las Palmas, sensaciones y méritos aparte, y en global, en la primera vuelta, los números en su feudo asustan al más pintado, con 8 puntos, solo dos victorias (Leganés y Huesca), de 30 posibles para ser el peor local de la categoría. En la misión de salvación iniciada por Sellés en octubre y en la que tras sumar 14 puntos de 33 aún no ha sacado al equipo del descenso al que lo metió Gabi, recuperar una cierta fortaleza en casa es absolutamente vital porque la permanencia va a exigir una treintena de puntos en la segunda vuelta en 21 citas, es decir, lograr una puntuación de playoff.

Sin euforia tras ganar al líder

Se trata pues de unos números que obligan a estar más que alerta y preocupados, sin un ápice de euforia por mucho que se haya ganado al líder y con la necesidad de refuerzos, sin nada que llevarse a la boca en esa faceta para Sellés por ahora, muy en lo alto, aunque al menos esta semana ya se abrió espacio en la plantilla con la salida de Kosa y con Willy Agada como más factible incorporación por llegar. El Zaragoza necesita fichajes, aunque debe dar salidas y liberar margen para ello, y aún no los tiene y necesita victorias y ahora llegan dos citas seguidas en casa, ante el Sanse y el Castellón, para mejorar en este apartado de local y para aprovechar el impulso anímico de derribar al líder y acabar saliendo de una vez de la zona de descenso.

El camino está, pues, claro y tiene en el filial realista la primera estación, teniendo en cuenta que los equipos de cantera no se le dan bien al Zaragoza en esta etapa iniciada en Segunda en 2013 y acumulando ya 21 duelos hasta ahora de este tipo en estos años, partidos impropios de la historia del club al medirse a segundos equipos de los que han sido sus rivales históricos mucho tiempo. Las cosas que tiene la decadencia zaragocista... Se espera lluvia, muy débil, eso sí, a la hora del partido y una buena entrada pese a ello, aprovechando el tirón de lo vivido en Santander, donde la comunión con los zaragocistas que viajaron fue muy especial. Otro camino a recorrer...

Regresos y el mismo once

Sellés tiene las bajas de Soberón, sancionado, Aguirregabiria, al que no se ha querido forzar, Radovanovic, baja en torno a un mes por forzarlo en demasía, y Paulino, que sigue sin avistar el final del túnel por la lesión en la rodilla y hoy será operado. El técnico recupera a Paul Akouokou y a Pau Sans, aunque tiene que hacer descartes en la lista, y tiene de vuelta de nuevo a Valery, que no estuvo en Santander por fiebre y es uno de sus habituales, además de la vuelta de Tachi tras sanción.

Entre el regreso del extremo catalán y mantener a Marcos Cuenca o a Toni Moya, ya que Valery entraría por uno de los dos, parece estar la duda del once, ya que la zaga, con Ale Gomes en el lateral y Saidu en el eje debe ser la misma. La apuesta, dada la buena versión de Santander, tendría que serlo y es lo más probable aunque la Real Sociedad B exija otras cosas defensivas con respecto al Racing.

Ansotegi pide que pasen cosas en el área del Real Zaragoza "Tenemos que intentar que en los primeros minutos las cosas pasen en área rival, que es lo que no pasó contra el Albacete, y que sí queremos que pase contra el Zaragoza", dijo Jon Ansotegi sobre el partido en el Ibercaja Estadio, donde espera el Sanse pueda dar la sorpresa pese a ser el segundo peor viajero de Segunda, con solo 4 puntos a domicilio: "Lo primero que se me viene a la cabeza es que hay mucha igualdad. Todos los partidos son abiertos, los puedes pelear. Todos los partidos son muy duros y disputados. Veo mucha igualdad, competitividad, los equipos muy trabajados, y eso nos hace crecer mucho, y es bueno tener esos contextos que te hagan exigirte al 100% para competir", aseguró el entrenador del filial realista.

El Sanse ha disputado diez encuentros a domicilio en lo que va de campeonato y sólo ha podido sacar cuatro puntos, tres ante el Deportivo, en el difícil campo de Riazor, y uno frente a la Cultural Leonesa, aunque han sido en sus dos últimas salidas, eso sí. Es el segundo peor viajero en todo caso y juega contra el peor local, una curiosidad a tener en cuenta, sin duda. Su entrenador, Jon Ansotegi, tiene las bajas de Mariezkurrena, sancionado, y Marchal, tocado tras disputar un partido con la selección española sub-19. También es duda Unax Agote, después de que la semana pasada se le saliese un hombro, aunque no está descartado. Peru Rodríguez, Jon Balda y Tomy Carbonell también podrán volver a ser de la partida tras cumplir la sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas ante el Albacete, por lo que el entrenador vizcaíno podrá alinear el once de gala.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Álex Gomes, Insua, Saidu, Tasende; Guti, Keidi Bare; Francho Serrano, Marcos Cuenca, Toni Moya; Kenan Kodro.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Jon Balda; Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Tomás Carbonell; Ochieng, Astiazarán y Gorka Carrera.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (Comité castellanoleonés)

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 18.30. Aragón TV