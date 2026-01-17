La prolongación de Santander: Sellés puede repetir once hoy por segunda vez en toda la temporada

El Real Zaragoza viene de hacer el mejor partido de la temporada en el que quizá fuese el escenario más difícil de toda LaLiga Hypermotion, Santander, y lo lógico es repetir equipo si las circunstancias tan cambiantes del fútbol lo permiten. Y Rubén Sellés, a diferencia de otras semanas, puede disponer el mismo once inicial que venció en El Sardinero, ya que no tiene ni lesiones ni sanciones que le impidan hacerlo.

Además, apunta a ello ante la Real Sociedad B, aunque es verdad que el técnico valenciano es muy dado a no ser inmovilista y a buscar cambios que permitan hacer daño al rival, tanto en estructuras tácticas como en las piezas.

Sería la segunda vez que el preparador valenciano repita once (y de toda la temporada, ya que ni Gabi ni Larraz pudieron), ya que en Málaga alineó el mismo que venció al Leganés y que dista mucho del que puede poner hoy. De hecho, serían cinco cambios con respecto a La Rosaleda, donde jugaron Pomares, Radovanovic, Aguirregabiria, Valery y Soberón.

Gomes y Francho formaron una sociedad que generó los dos primeros goles en El Sardinero y un trabajo defensivo encomiable, Guti y Keidi Bare sostuvieron el medio hasta el cambio del albanés por problemas físicos, Tasende y Cuenca hicieron un gran encuentro, Toni Moya dio claridad al juego y Kodro fue un perfecto ejecutor. Las piezas encajaron muy bien, así que el deseo es prolongarlo ante la Real Sociedad B.

La apuesta por Álex Gomes en el lateral derecho fue todo un descubrimiento para todo el zaragocismo, pero no para Sellés, ya que le había visto jugar ahí con la selección española sub-18 anteriormente, si bien este miércoles, con España, disputó 45 minutos como central. Su exuberancia física, sus conducciones, su visión de juego y su desparpajo fueron un soplo de aire fresco en un puesto mermado tras la lesión de Aguirregabiria y el flojo momento de Juan Sebastián.

En el eje de la zaga, el partidazo de Saidu y el poso, la veteranía y el nivel de Insua invitan a mantener la pareja de centrales, con Tachi en el banquillo y con Radovanovic fuera de combate por una fractura en el esternón. En el lateral zurdo le ha ganado la partida un excelente Tasende a Pomares. Andrada, por supuesto, es inamovible en la portería.

El medio del campo es una línea muy asentada, con Keidi Bare y Guti encargados de la contención y la elaboración y Francho como dueño del flanco derecho. A falta de fichajes y con la baja por expulsión de Soberón, titular indiscutible hasta El Sardinero, Toni Moya apunta a mantener el puesto de mediapunta, aunque también podría entrar Valery por él.

En la izquierda también podría entrar el gerundense, que no pudo jugar en Santander y es habitual titular, por Cuenca, si bien el canterano jugó 90 minutos y dio un buen nivel (pese al mano a mano fallado con Soberón al lado para empujarla a gol). Sellés tiene disponible a los dos futbolistas, pero apunta a repetir con Cuenca. Arriba Kodro, tras su triplete, también es un fijo.