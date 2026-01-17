El uno a uno del Real Zaragoza. Francho guía a un Zaragoza perdido

En un partido flojo salvado por el arreón final para empatar, Francho fue el más entonado de los zaragocistas, en los peores y en los mejores momentos del Real Zaragoza, aunque el buen nivel del capitán no bastara. Keidi Bare, Insua y Toni Moya, de lo peor de un equipo irregular en las actuaciones de muchos jugadores del cuadro blanquillo.

Andrada | 5 |

Desigual. Seguro bajo palos y con muchas paradas, fue una ruleta rusa con el balón.

Álex Gomes | 4 |

Gris. Sufrió mucho atrás con Astiazarán y no impuso su zancada ni velocidad arriba.

Insua | 3 |

Desordenado. Se mostró con muchas dudas, con el balón, al corte, en la anticipación...

Saidu | 4 |

Impetuoso. Pasado de revoluciones y sin freno a veces, no estuvo bien.

Tasende | 5 |

Centrador. Dudas en defensa y un gran pie arriba que dio centros y el gol de Paul.

Keidi Bare | 3 |

Renqueante. El partido fue un suplicio para el albanés. Solo un buen pase a Cuenca.

Guti | 5 |

Trabajador. Apareció mucho y se desfondó, sin paliar el desorden en el medio.

Francho Serrano | 6 |

Orgulloso. Mantuvo siempre el tipo, con peligro con el balón y muchos kilómetros.

Toni Moya | 3 |

Incómodo. No dio soluciones en la mediapunta y se encontró perdido siempre.

Marcos Cuenca | 5 |

Incisivo. Fue el que más lo intentó arriba, sin suerte, no debió ser relevado.

Kenan Kodro | 5 |

Desafortunado. El palo le negó el gol en un partido de lucha y brega arriba.

También jugaron

Paul. Goleador |5|

Valery. Inconstante |4|

Bakis. Indescifrable |3|

Tachi. Remedio |5|

Sebas Moyano. Relevo |sc|