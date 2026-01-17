El uno a uno del Real Zaragoza. Francho guía a un Zaragoza perdido
El capitán fue de lo más entonado de un equipo con demasiadas versiones irregulares de sus jugadores y en un partido flojo en líneas generales
En un partido flojo salvado por el arreón final para empatar, Francho fue el más entonado de los zaragocistas, en los peores y en los mejores momentos del Real Zaragoza, aunque el buen nivel del capitán no bastara. Keidi Bare, Insua y Toni Moya, de lo peor de un equipo irregular en las actuaciones de muchos jugadores del cuadro blanquillo.
Andrada | 5 |
Desigual. Seguro bajo palos y con muchas paradas, fue una ruleta rusa con el balón.
Álex Gomes | 4 |
Gris. Sufrió mucho atrás con Astiazarán y no impuso su zancada ni velocidad arriba.
Insua | 3 |
Desordenado. Se mostró con muchas dudas, con el balón, al corte, en la anticipación...
Saidu | 4 |
Impetuoso. Pasado de revoluciones y sin freno a veces, no estuvo bien.
Tasende | 5 |
Centrador. Dudas en defensa y un gran pie arriba que dio centros y el gol de Paul.
Keidi Bare | 3 |
Renqueante. El partido fue un suplicio para el albanés. Solo un buen pase a Cuenca.
Guti | 5 |
Trabajador. Apareció mucho y se desfondó, sin paliar el desorden en el medio.
Francho Serrano | 6 |
Orgulloso. Mantuvo siempre el tipo, con peligro con el balón y muchos kilómetros.
Toni Moya | 3 |
Incómodo. No dio soluciones en la mediapunta y se encontró perdido siempre.
Marcos Cuenca | 5 |
Incisivo. Fue el que más lo intentó arriba, sin suerte, no debió ser relevado.
Kenan Kodro | 5 |
Desafortunado. El palo le negó el gol en un partido de lucha y brega arriba.
También jugaron
Paul. Goleador |5|
Valery. Inconstante |4|
Bakis. Indescifrable |3|
Tachi. Remedio |5|
Sebas Moyano. Relevo |sc|
