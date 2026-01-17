El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar

El Raków Częstochowa polaco y el Gil Vicente luso son los dos clubs más interesados en Samed Bazdar y que ya han hecho llegar ofertas formales por el delantero, que está perdiendo valor en el mercado al no contar con minutos para Sellés desde noviembre. En ambos casos se trata de una cesión con opción de compra voluntaria en verano por una cantidad bastante inferior a los dos millones de euros, algo más baja en el conjunto luso, que en contrapartida está dispuesto a abonar un pequeño pago por el préstamo.

Los dos asumen la ficha del ariete serbio, nacido en Novi Pazar, pero internacional con Bosnia. El Zaragoza ha rechazado esas dos propuestas, aunque la negociación puede retomarse, pero el club aragonés pide una opción de compra más elevada si, como parece, no puede obtener un traspaso alto ahora por él. El conjunto polaco, cuarto clasificado de la Ekstraklasa y que tambien hizo llegar una oferta de traspaso por Pau Sans de medio millón de euros, rechazada por el Real Zaragoza, da prioridad al internacional bosnio y ha hecho ya dos ofertas al Zaragoza, ambas rechazadas.

El Gil Vicente, que también está en zona europea, ya que es cuarto en la Primeira Liga en Portugal, apuesta también fuerte por el delantero con una oferta algo mejor que la del Raków. Bazdar no está contando para Sellés y este sábado se va a volver a quedar fuera de la lista ante la Real Sociedad B para devaluar más a un jugador joven y cotizado al ser internacional absoluto con Bosnia y tras un traspaso abonado por el Zaragoza de tres millones de euros.

El interés del AIK

Este viernes trascendió en Suecia una oferta de cesión del AIK Solna de Estocolmo que incluía el pago de la cesión por unos 200.000 euros y una opción de compra de 1,2 millones, aunque según ha podido saber este diario del equipo sueco solo hay un interés pero no una propuesta concreta. En Suecia, el Malmö que dirige Miguel Ángel Ramírez, también se ha interesado por el jugador, lo mismo que ha habido otras posibilidades en Polonia o en la Bundesliga 2, como el Bochum o el Schalke 04, pero todas sin la concreción de la que han expuesto el Raków y el Gil Vicente.

Las cifras de la venta

El Zaragoza, que ha tasado al jugador en 2,5 millones y el 20% del pase, también acepta como fórmula secundaria una cesión con opción de compra que suponga un ingreso en verano, aunque quiere ingresar una cantidad mayor por un jugador por el que pagó tres millones, en dos plazos, en el verano de 2024 y al final de la pasada temporada, de 1,5 millones cada uno y que ahora mismo no cuenta para Sellés, por lo que su salida por el límite salarial que ocupa es obligada. Bazdar no juega con el Zaragoza desde el choque ante el Deportivo el 2 de noviembre y con Sellés solo lo ha hecho en ese partido y en Copa ante la Mutilvera. Ante Las Palmas y Racing estuvo convocado, pero no lo estará hoy frente a la Real Sociedad B.

El Real Zaragoza se ahorraría con esa cesión la parte de la ficha hasta junio por un ariete de 21 años (cumple 22 el 31 de enero) que tiene cartel y es internacional con Bosnia. Bazdar llegó en el verano de 2024, firmando hasta 2029, por 5 años, en una operación iniciada por el intermediario Zoran Vekic, aunque no era el agente del jugador, y que contó con el beneplácito absoluto de Víctor Fernández y del grupo inversor que controla el Zaragoza, que lo vieron como una apuesta de futuro y con una irrupción excelente en sus primeros meses, con goles y asistencias hasta que ante el Albacete el 30 de noviembre se lesionó con una fuerte rotura en el isquiotibial.

Al volver, su nivel ya no fue el mismo con Ramírez y con Gabi y en el pasado verano pudo salir en julio con una oferta del Rubin Kazan ruso, de 2,5 millones más objetivos, para llegar hasta casi tres, que el Zaragoza juzgó insuficiente y con varias propuestas de cesión en el tramo final del mercado, de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) o de la Segunda española (Córdoba), también desechadas.

Bazdar, en un partido de esta temporada con el Real Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Su trayectoria este curso

Empezó siendo suplente con Gabi, con solo una titularidad en Castellón, pero con Sellés su ostracismo ya es absoluto. Ante el Burgos fue por ejemplo el único descarte por decisión técnica. El Zaragoza abonó durante la temporada pasada los 1,5 millones restantes para tener el 100% de su pase (3 millones en total con lo pagado en el verano de 2024) y el peso salarial dentro del límite de esa apuesta, la mayor de largo del club desde que bajó a Segunda en 2013, implica un millón entre la costosa amortización de su fichaje, casi 700.000 euros, y su salario, que está en la zona media de las fichas de la plantilla. Su salida y la de Dani Gómez son claves para generar espacio salarial este enero.

Así, el actual rol de Bazdar, que solo ha jugado en 9 partidos oficiales con 267 minutos, con un gol al Andorra y una asistencia en Mutilva, es insostenible. El curso pasado disputó 31 partidos con 4 tantos y 4 asistencias. El futbolista, que puede ir al Mundial si Bosnia lo consigue en la repesca en marzo, tiene cartel en el fútbol eurpeo y ha demostrado sus condiciones en el inicio de su etapa en el Zaragoza, lo mismo que en el Partizan, club en el que se formó y se dio a conocer.