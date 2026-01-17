Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Queremos competir y no ha sido un buen día"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, ha valorado positivamente el punto obtenido ante la Real Sociedad B, aunque admite que la intención desde el principio era mostrar otra cara en el Ibercaja Estadio. El técnico se lamentó por no poder entrar por la inferioridad del conjunto blanquillo en los primeros minutos del encuentro, pese a tener bien estudiado al rival: «Sabíamos que era un partido físico».

Por ello, el plan de partido pasaba por igualar al rival en intensidad en los duelos: «No lo hemos hecho y a partir de ahí hemos ido a remolque hasta que ha llegado el gol», indicó el técnico en su lectura. La intención era mantener dos vías para sacar el balón, aunque el Zaragoza no tuvo su mejor día: «No hemos sido capaces de encontrar la salida en largo ni en corto».

Por suerte, el equipo pudo rehacerse rápido y fue con todo a por el partido al verse por detrás en el marcador. «Tenemos un equipo que nunca se rinde», aseguró Sellés, quien se vio con opciones de empatar antes del gol «en el toma y daca del final». «Nos ha costado ajustarnos, pero luego hemos tenido esas opciones tanto en largo como en corto».

Rubén Sellés, durante el encuentro contra la Real Socidad B en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Sobre la posible necesidad de involucrar a jugadores que atacaran los espacios que dejaba el Sanse en su presión alta, el técnico no quiso dudar de su plan de partido. «Nosotros tenemos jugadores, a Dani (Gómez) y a otros que van al espacio. Pero para ir al espacio primero hay que generarlo. Estaba en la presión, pero no hemos podido superar esa primera línea». Desde esa inoperancia, explicó el míster, el rival empezó a generarle demasiado peligro: «Ha sido ahí cuando nos hemos desajustado».

No obstante, Sellés no vio a los suyos fuera del partido en ningún momento. «Creo que había alternativas. Se han dado ese par de situaciones. Las interpretaciones están ahí». Sobre el empate, pese a estar contento por no irse de vacío, no quiere ver el punto como un triunfo. «No damos por bueno ni por malo nada. Queremos competir y no ha sido un buen día», remarcó.

En ese sentido, el entrenador quiso relativizar las expectativas puestas tras la gran victoria en campo del líder: «Ni la semana pasada éramos tan buenos, ni esta somos tan malos». Por ello, solo queda volver al trabajo cuanto antes. «A seguir que esto es muy largo», añadió.

En lo referente al capítulo de fichajes en Segunda División, que ha tratado de evitar en más de una ocasión, dejó las responsabilidades a hombros de la directiva y recordó que tiene plena confianza en su actual plantilla: «El club está trabajando para poder reforzar al equipo, sabiendo que los que tenemos siguen siendo competitivos, los que ganaron al Racing la semana pasada».

Por último, sobre la salida de Keidi Bare del terreno de juego en el Ibercaja Estadio, subrayó el entrenador que fue una decisión suya por una cuestión de seguridad y prevención de lesiones, ya que el centrocampista quería seguir sobre el césped: «Keidi venía arrastrando esa situación. Nos ha pedido seguir pero yo sabía que no podía, porque es un jugador muy importante para nosotros», reconoció.