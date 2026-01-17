Saidu fue sustituido por precaución contra la Real Sociedad B y se descarta una lesión

Saidu fue sustituido en el minuto 70 de partido tras tirarse al suelo y pedir las asistencias médicas, lo que encendió las alarmas en el Real Zaragoza, pero Rubén Sellés confirmó en rueda de prensa que fue cambiado por precaución y que no hay lesión.

"Lo viene arrastrando últimamente, tenía tensión en la zona (isquiotibial) y he preferido no arriesgar", dijo el preparador valenciano. En su lugar entró Tachi, que fue quien terminó el partido en su lugar.