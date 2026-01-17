Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Saidu fue sustituido por precaución contra la Real Sociedad B y se descarta una lesión

Rubén Sellés reconoce que le cambió para no correr riesgos "ya que tenía tensión en la zona" del isquiotibial

Saidu remata de cabeza en un momento del duelo ante la Real Sociedad B.

A. B. L.

Zaragoza

Saidu fue sustituido en el minuto 70 de partido tras tirarse al suelo y pedir las asistencias médicas, lo que encendió las alarmas en el Real Zaragoza, pero Rubén Sellés confirmó en rueda de prensa que fue cambiado por precaución y que no hay lesión.

"Lo viene arrastrando últimamente, tenía tensión en la zona (isquiotibial) y he preferido no arriesgar", dijo el preparador valenciano. En su lugar entró Tachi, que fue quien terminó el partido en su lugar.

