No hay margen para inscribir, las salidas de Dani Gómez, Bazdar y Pau Sans son ya más que claves

Es uno de los seis equipos que no se han reforzado en este mercado de enero el Real Zaragoza, lo que contrasta tanto con la situación de penúltimo clasificado, hasta no hace demasiado colista, como por la necesidad palmaria de refuerzos que se percibe en el grupo y que nadie oculta en la entidad. El club, con la subvención caída del ayuntamiento de 700.000 euros, con una ampliación de capital que fue de poco más de 4 millones y con un límite excedido en verano que ya se ha sufragado, ha llegado con muy poco margen económico, por no decir nulo, al mercado de enero y ese es el verdadero motivo de que a día de hoy no haya podido inscribir ni una sola alta. Y ahora mismo tiene al menos a un futbolista para poder ya ser anunciado.

Así, el capítulo de salidas, con las de Dani Gómez, Bazdar y Pau Sans como claras, tiene que cobrar el necesario impulso para hacer hueco. Sin recibir traspasos por los tres, la cifra a liberar podría estar en unos 600.000-700.000 euros, si por el balcánico además del salario se paga algo por la cesión. El club ha hecho saber de forma indirecta que los inversores llegado el caso y si las salidas no se dan conforme a lo esperado podría plantear alguna aportación directa en el apartado económico para tener más margen, pero a día de hoy el Zaragoza no tiene apenas espacio salarial. No, al menos y como queda dicho, para inscribir a algún fichaje que tiene más que avanzado. De hecho, la salida de Kosa fue oficial el martes y el Zaragoza sigue con el capítulo de llegadas cerrado.

Kosa, ni por todo el salario

Hasta la salida de Kosa y con la peculiar situación de Álex Gomes y su ejecución unilateral de su contrato que le hace tener ficha A a partir de este mercado salvo que se llegue a un acuerdo con él, el club, con Txema Indias como director deportivo y Fernando López de director general, además de la influencia del consejero Mariano Aguilar en ese apartado, no tenía espacio físico en dorsales profesionales. Ahora, con Kosa en el Kosice ya tiene al menos un hueco. El central, que tiene un salario de unos 150.000 euros anuales, libera muy poco espacio, porque el club eslovaco no llega a los 75.000 que tendría que asumir hasta junio y la ficha en estos meses es compartida.

Dani Gómez solo quiere salir traspasado, que sería a coste cero, o con una rescisión y el Sporting ya le ha hecho saber al delantero y al Zaragoza el deseo de ficharlo, pero la operación es compleja, aunque puede darse

Dani Gómez tiene sobre la mesa la opción del Sporting, ya explicada por este diario, aunque también ha estado en estudio de otros clubs de plata, como la Cultural y el Racing, por ejemplo, además de equipos del extranjero. Es mucho más que un interés la vía del Sporting, porque el club asturiano ya ha hablado con el jugador y también ha habido contactos importantes entre ambas entidades. Dani no ve con malos ojos irse y Sellés le está dejando claro que no cuenta con él. El delantero, con contrato hasta 2028 y un salario de unos 650.000 más objetivos, solo quiere salir en una operación también favorable para él, mediante una rescisión o una acuerdo de traspaso a coste cero, por lo que la oferta del Sporting para él tiene que ser importante (quizá en algún año más de contrato) y si el Zaragoza cierra como quiere su salida liberará un buen margen.

Bazdar tiene ofertas de cesión con opción de compra en firme (Raków y Gil Vicente) e intereses de otros clubs, asumen su salario y alguna pagaría un poco por el préstamo

Mientras, Bazdar, tasado en 2,5 millones en un traspaso, descarte fijo ya y devaluado en el mercado por esa persistencia de Sellés, tiene ofertas de cesión con opción a futuro (Gil Vicente y Raków son las firmes, además ede otros clubs interesados) que asumen su salario hasta junio, aunque el conjunto portugués pagaría algo por el préstamo. El punta balcánico supone casi un millón entre la amortización del traspaso (675.000 euros) y su ficha. Si el Zaragoza libera la parte del salario hasta junio y además se paga algo por el préstamo, las salidas de Bazdar y Dani podrían suponer en torno a 600.000 euros de margen.

Las dos vías de Pau

Y Pau Sans la idea del club es traspaso por un millón de euros, cifra a la que nadie va a llegar (Raków llegó a la mitad) o una cesión a Primera RFEF, ya que no se quiere reforzar con el canterano a un equipo de Segunda (el Mirandés es la vía abierta tras caerse el Andorra o Las Palmas, aunque se pueden abrir otras). El traspaso a coste cero por objetivos, alternativa planteada por el Monza en la Serie B, tampoco se plantea. Si se marcha cedido asumiendo su club de destino toda la ficha se podrían liberar en torno a 75.000 euros, cifra que se incrementaría si hay una venta con dinero de por medio.

La opción más a mano es la del ariete Willy Agada, libre tras acabar su contrato en el Real Salt Lake, en la MLS, mientras que la llegada de un extremo, mucho más tras la situación de Paulino, al que le esperan no menos de tres meses de baja, y de un central también parece asegurada

Esas tres salidas (la de Sebas Moyano no se puede descartar, aunque de momento no ha habido movimientos) y con Paul de permanencia segura, salvo giro absoluto, por la negativa del Lyon a romper la cesión, abrirían el hueco a tres objetivos, un central, un extremo y un punta, antes del 2 de febrero, aunque la cesta de la compra, sobre todo en ataque, no está cerrada. Ahora mismo, la opción más a mano es la del ariete Willy Agada, libre tras acabar su contrato en el Real Salt Lake, en la MLS, mientras que la llegada de un extremo, mucho más tras la situación de Paulino, al que le esperan no menos de tres meses de baja, y de un central también parece muy asegurada.