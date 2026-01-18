Soberón sigue al margen en una sesión de recuperación con una docena de jugadores

El Real Zaragoza se ha ejercitado este domingo tras el empate ante la Real Sociedad B en un entrenamiento de recuperación en el que los titulares han estado en el gimnasio y sobre el césped solo han estado una docena de jugadores, los que salieron desde el banquillo el sábado y los descartes de ese partido. No ha estado Soberón, que fue baja ante el Sanse por sanción y que ya no se entrenó el día anterior a ese partido por unas molestias en el sóleo. El jugador tiene esa leve dolencia, pero la previsión es que en la vuelta al trabajo el martes ( o como mucho a lo largo de la semana) esté con sus compañeros y que pueda jugar ante el Castellón el domingo.

Saidu, sin lesión

Mientras, Martín Aguirregabiria, al que no se le quiso forzar ante el Sanse después de lesionarse con una rotura de grado dos en el biceps femoral ante el Cádiz el 13 de diciembre y tras regresar con el grupo a finales de la semana, ha trabajado con normalidad en el césped. La previsión es que el lateral vasco, fijo con Sellés hasta esa lesión, entrene toda la semana con el grupo y esté disponible ante el Castellón, más de cuarenta días después de esa rotura, que fue importante. Dani Gómez, citado y que no jugó ni un minuto, Pau Sans o Bazdar, descartes por decisión técnica, han trabajado también en el césped a la espera de que se aceleren sus salidas.

Radovanovic y Paulino son bajas seguras el domingo ante el cuadro orellut y Saidu, que hoy ha hecho gimnasio tras retirarse en la segunda parte por una sensación de fatiga muscular no sufre lesión, ya que supo dejar el campo a tiempo, tras arrastrar ese cansancio en la zona del isquio en los días previos al choque. En principio, estará ante el Castellón tras dos partidos seguidos formando de inicio en el eje de la zaga zaragocista junto a Insua. El Zaragoza descansa este lunes y volverá despuñes para preparar el duelo ante el Castellón, probablemente el equipo más en forma de la Liga ahora.