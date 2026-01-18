¿Por qué no subió al marcador el gol de falta de Toni Moya para el Real Zaragoza a la Real B? "O el saque es inmediato o hay que parar"

Falta peligrosa a favor del Real Zaragoza, a escasos metros del borde del área de la Real Sociedad B. 0-0 en el marcador en una primera parte marcada por la superioridad de los donostiarras. Pero el Zaragoza, poco a poco, trata de ire hacia delante y mejora con el paso de los minutos. Ese golpe franco es, sin duda, una de las mejores ocasiones del partido y Toni Moya parece el encargado de ejecutar el lanzamiento mientras la árbitra, Marta Huerta, da explicaciones a unos y otros acerca de por qué ha señalado la falta por un lado y por qué no ha amonestado al infractor por el otro.

De pronto, Moya decide lanzar a portería aprovechando que el portero se ha alejado del marco. Y el balón entra. Pero Huerta niega con la cabeza y no concede validez al tanto ante la incomprensión de los jugadores zaragocistas, que le recuerdan que no habían solicitado barrera y que, por tanto, no estaban obligados a esperar el pitido para ejecutar el lanzamiento. Pero la colegiada se muestra inflexible: el gol no es válido y hay que repetir el tiro. Moya estrellaría el posterior disparo, el válido, en la barrera.

El debate estaba abierto. La controvertida jugada acaparó comentarios durante el duelo y al término de él. Huerta explicó a los futbolistas que la decisión fue suya en respuesta a la directriz recibida desde el comité arbitral en este tipo de jugadas, sobre las que no hay una referencia directa y explícita en el reglamento.

Porque la normativa no es clara. De hecho, no figura nada acerca de qué hacer en estos casos. Sin embargo, sí existe una directriz clara transmiitida a los colegiados en los seminarios que , ahora cada dos semanas, reúnen al colectivo. Y la orden es clara: no dar validez al gol aunque no se haya pedido barrera. Para ello influyen, principalmente, dos aspectos: el lugar de la infracción y, sobre todo, el tiempo. "Nadie hubiese concedido validez a ese gol", sentencian desde el colectivo arbitral. La aseveración se basa en que el lanzamiento de Moya no se produjo de forma inmediata a la señalización de la falta, sino que pasaron varios segundos desde una cosa a la otra. En caso de que el tiro hubiese sido inmediatamente posterior a la señalización de la falta, la árbitra sí podría haber dado validez al gol. Pero, en el caso de la jugada en cuestión, el juego llevaba un tiempo detenido, o, lo que, unido al lugar de la infracción (al borde del área), conduce directamente, según se asegura desde el colectivo, a la decisión que adoptó Marta Huerta: ordenar la repetición del lanzamiento una vez que, como manda el reglamento, "todos los jugadores del equipo infractor están a una distancia mínima de 9,15 metros".

Así que todas esas dudas que se mantienen en el zaragocismo no existen entre el estamento arbitral, que defiende y justifica la decisión adoptada el pasado sábado por la colegiada. "Si el saque hubiese sido inmediato, se podría haber concedido validez al gol, pero no fue el caso y la directriz es clara: o la ejecución es muy rápida o hay que parar, sobre todo en faltas pelgrosas como era el caso", reiteran desde el colectivo.