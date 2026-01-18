El Zaragoza tasa a Pau Sans en un millón de euros y no acepta su cesión a un equipo de Segunda

Pau Sans, que esta semana volvió al grupo tras estar de baja desde el choque ante el Málaga por un doloroso golpe en la tibia, se quedó fuera de la citación ante la Real Sociedad B, lo que ratifica, aunque ya quedaban pocas dudas, o más bien ninguna, su condición de salida segura en este enero. Como ya contó este diario, el futbolista cuenta con varias ofertas de Segunda y del extranjero, aunque algunas ya se han quedado en el camino. El Real Zaragoza, ahora mismo, no acepta que Pau Sans se marche cedido a un equipo de la categoría de plata, prefiere que a préstamo se vaya a un club de Primera RFEF y, si se plantea un traspaso, pide una cantidad elevada, en torno al millón de euros.

El Raków polaco, en la carrera también por Bazdar, ya que necesita al menos un refuerzo en ataque, ofreció medio millón por el canterano zaragocoista, pero la propuesta fue rechazada, mientras que también está en pie, aunque cerca de caerse, la vía del Monza, de la Serie B, que plantea un traspaso a coste cero con objetivos, opción que el Zaragoza rechaza, ya que si el futbolista se marcha de forma definitiva quiere que sea mediante un traspaso por unas cifras significativas, probablemente fuera del mercado dada la situación actual de Pau.

En Segunda, la opción ahora abierta es la del Mirandés, que plantea una cesión hasta junio, pero que el Zaragoza no acepta, también porque la entidad jabata es un rival directo. El Andorra ya ha logrado la cesión de Yeray Cabazón, extremo del Racing y está fuera de la carrera, aunque la vía de Pau Sans convencía más en el club del Principado al poder jugar tanto de segundo punta como pegado a la banda, la que es su posición más habitual últimamente.

Había otra vía abierta en Segunda, la de la UD Las Palmas, que buscaba un atacante y Pau Sans es un jugador tanto del gusto de Luis Helguera, director deportivo, como de Luis García, entrenador y que se midió al zaragocista cuando entrenaba a la Damm, pero al final Iker Bravo ha llegado al club canario, que con Pau no planteaba una cesión sino un traspaso a coste cero. Al mercado aún le quedan días y se pueden abrir otros caminos de plata, que lógicamente seducen más al jugador que ir cedido a Primera RFEF, vía que prefiere el Zaragoza en caso de préstamo. En caso de ir a la categoría de bronce, posibilidades no le faltan a Pau.

Pau Sans ocupa dorsal del B, pero su salida liberaría una cantidad económica, aunque no demasiada, aunque tras su renovación está bastante por encima del mínimo salarial, pero en todo caso en el escalafón bajo de la actual plantilla. El Zaragoza necesita liberar peso salarial para hacer hueco a los nuevos fichajes que puedan llegar.

Pau Sans, de 21 años y que dio sus primeros pasos en el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en infantiles, renovó su contrato como firme apuesta del club en octubre de 2024, firmando hasta 2029, después de debutar en 2023 con Escribá y hacerse importante con Víctor Fernández.

Este curso lo empezó alternando titularidad y banquillo con Gabi, mientras que con Sellés jugó en los tres primeros duelos con el valenciano, siendo hasta titular en Granada, pero después ya solo lo ha vuelto a hacer en Copa ante el Burgos con unas molestias en la tibia que le dejaron fuera en los últimos tres choques del 2025 y ante Las Palmas y Racing, estando disponible con el Sanse, pero sin ir citado. Lleva 9 encuentros sin jugar en Liga, desde que lo hizo en Granada. Suma 13 partidos entra Liga y Copa, solo cuatro de inicio, y ningún gol, perjudicado también por su posición, ya que la natural es de segundo punta y siempre ha jugado más en banda derecha, cuando su fútbol se adapta más a partir desde la izquierda.