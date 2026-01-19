Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu

La irrupción de Yussif Saidu no pasa inadvertida para equipos punteros tanto del fútbol europeo como fuera de él, que siguen de cerca la evolución del jugador del Real Zaragoza que, con apenas 20 años, acapara la atención denumerosos pretendientes dispuestos a pujar fuerte por hacerse con sus servicios.

De hecho, el aluvión de interesados es incesante desde comienzos de temporada. O incluso antes, y es que, como publicó este diario, el Zaragoza , que le hizo contrato profesional hace solo unos meses adquiriendo la totalidad de los derechos del jugador, se adelantó a potentes clubs europeos que habían mostrado su intención de realizar un fuerte desembolso por él. De hecho, Dansoman Wise, el club ghanés al que el Zaragoza pagó ( o sigue pagando porque la compra es a plazos) los 150.000 euros de la opción de compra por el futbolista, tenía ofertas que alcanzaban los 4 millones de euros más el 25% del porcentaje de una futura venta.

Lejos de suavizarse y a pesar de que los problemas físicos han reducido las apariciones y el protagonismo del centrocampista, las llamadas continúan sucediéndose con frecuencia. Ni al entorno del jugador ni al club, en todo caso, le constan ofertas en firme que los clubs interesados aplazan hasta final de temporada. Pero el interés llega desde Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Arabia y también de equipos españoles con participación en competiciones continentales.

Pero el jugador desoye cualquier canto de sirena y solo piensa en continuar en el Zaragoza, con el que acababa contrato el 30 de junio antes de que se firmara su renovación hasta 2030 (el último año es opcional para ambas partes). Con un sueldo ligeramente superior al salario mínimo que crecerá progresivamente temporada a temporada, Saidu ha dado orden de no escuchar a nadie y centrarse en lograr la salvación del Zaragoza, con el que ha sido titular en los dos últimos partidos, aunque, de nuevo, fuera de su posición natural y ejerciendo en el centro de la defensa, un puesto en el que debutó en pretemporada (nunca había jugado allí) pero en el que ya ha actuado en más ocasiones que en la medular.

El Zaragoza, por su parte, tampoco quiere escuchar a nadie ahora. Refugiado en la voluntad de Saidu de quedarse en Zaragoza, donde se siente muy a gusto y agradecido, el club lo considera un activo indispensable en la lucha por la permanencia y Sellés también ha dejado claro que cuenta con él para lograr el objetivo: “Saidu es un jugador universal, que puede rendir buen en muchas posiciones. Le hemos dado continuidad como central en Burgos y ante Las Palmas. Tiene todas las características para ser buen jugador en esa posición. Y también puede jugar en el centro. Esa polivalencia le viene muy bien. Sus compañeros creen en él en cualquier posición”, dijo el técnico tras la victoria en Santander, donde Saidu completó un gran partido.

Esta temporada, el ghanés ha participado en 15 partidos de Liga, 9 de ellos formando parte del once titular, además de unos minutos en la segunda eliminatoria de Copa ante el Burgos en el Ibercaja Estadio.