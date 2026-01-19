El empeño en empezar perdiendo como local: el Zaragoza mete el remolque en casa

No hay manera de que el Real Zaragoza sea capaz de adquirir cierta solvencia en casa, donde es un desastre hasta el punto de registrar los peores números como local de toda su historia, con apenas 9 puntos sumados de los 33 que se han puesto en disputa en el estadio modular. Una ruina que expone a las claras la nefasta trayectoria de un conjunto aragonés anclado al descenso prácticamente desde que acabaron las vacaciones estivales.

El despropósito roza la indecencia. El empate sumado el sábado frente al filial de la Real Sociedad B deja a los aragoneses como el segundo peor local de toda la categoría (solo es mejor que el Mirandés, que ha sumado un punto menos en su feudo) y aumenta a ocho el número de partidos que ha debido afrontar a remolque. La Real B, como ya habían hecho anteriormente otros siete rivales, también se adelantó en el marcador en la capital aragonesa, si bien, esta vez, el Zaragoza reaccionó hasta sumar al menos un punto, algo poco habitual a lo largo del curso.

Porque de esos ocho encuentros en los que los aragoneses han empezado a remolque en casa, en seis acabaron perdiendo. De hecho, el empate del sábado fue el primero logrado bajo esas circunstancias. Solo una vez el Zaragoza completó una remontada como local tras empezar perdiendo (3-2 contra el Leganés), aunque para ello fue determinante que el adversario jugara gran parte del encuentro con uno menos por expulsión de Marvel todavía en la primera mitad.

El caso es que el Zaragoza insiste en no quitarse los grilletes para andar por casa, donde acumula decepciones. Las derrotas frente a Andorra (1-3), Córdoba (0-1), Cultural (0-5), Deportivo (0-2), Cádiz (1-2) y Las Palmas (1-2) tienen en común esa manifiesta facilidad del Zaragoza para encajar primero y quedarse en la lona. Apenas en dos ocasiones ha podido anotar antes que el rival y en ambas ha sumado (ganó por la mínima al Huesca en el derbi aragonés y empató a uno frente al Valladolid). Está claro que ese empeño en meter el remolque en casa le está costando demasiado caro. Hasta el punto de poner su vida en serio peligro.