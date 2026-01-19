Una fragilidad defensiva en aumento: el Zaragoza de Sellés se descose

No está logrando mejorar Rubén Sellés los números defensivos de un Real Zaragoza que, con 35 goles, es el segundo que más tantos encaja de toda la categoría de plata, solo superado por el colista Mirandés (37). Al contrario, el entrenador valenciano no ha conseguido, desde su llegada en la 11ª jornada, mejorar el promedio de dianas recibidas que tenía Gabi en su nefasto comienzo de curso que llevó a su destitución tras nueve encuentros.

Es más, en los últimos dos partidos, en la visita a El Sardinero, ganando al líder, y en el empate contra el Sanse, no superando a un rival directo por la salvación, el Zaragoza se ha descosido más que nunca. Ante el filial donostiarra fue el encuentro que más remates recibió desde que Sellés está a los mandos, teniendo en cuenta que en Santander, unas semana antes, se había batido la marca más alta, que venía del choque ante el Eibar, donde el cuadro zaragocista se quedó con 10 en el minuto 25 por la roja a Saidu y fue capaz de vencer ante el acoso armero.

La Real Sociedad B remató hasta en 27 ocasiones sobre el portal de Andrada, siete de ellas a puerta, propiciando que el meta argentino, que estuvo muy dubitativo por decirlo de una forma suave con el balón en los pies, tuviera una buena actuación bajo palos. El arquero se mostró muy seguro en todos los intentos realistas y en alguna ocasión tuvo golpes de fortuna, como en el remate de cabeza de Ibai Aguirre en la primera mitad que se marchó fuera poco o en el disparo cruzado de Mikel Rodríguez al que no llegó Carrera para remachar.

Además, el Sanse tocó el balón en el área zaragocista hasta en 32 ocasiones, un signo claro de lo cerca que vivió del marco blanquillo siendo además el equipo visitante y superando en esa faceta al Zaragoza (29). Es además el registro más alto de un enemigo en el Ibercaja Estadio desde que Sellés es el entrenador zaragocista, doce citas ya, la mitad (6) en casa. Venía el Zaragoza de un partido en Santander donde recibió 24 disparos del rival, que hasta en 42 veces pisó su área, la cifra más alta a domicilio con Sellés junto al partido frente al Eibar, donde el Zaragoza jugó más de una hora con uno menos, lo que favoreció ese acoso del rival. El equipo cántabro remató pues en esas 24 ocasiones (el Zaragoza solo en 9 y marcó 3 dianas) y es sin duda el equipo de la Liga que más somete a los rivales, ya que dispuso hasta 13 saques de esquina y en el tramo final estuvo a punto de neutralizar la ventaja del 0-3 zaragocista para acabar 2-3.

El caso es que el Zaragoza ha recibido 51 disparos en los dos últimos choques, una barbaridad, señal clara de que las costuras se le están rompiendo. Tras las dos citas más recientes y la de Ipurua, el encuentro con más remates del rival estando Sellés al mando fue en Málaga, con 19, mientras que los que menos fueron la victoria ante el Leganés, que remató cuatro veces y anotó dos dianas, y la derrota (1-0) en Gijón contra el Sporting, también con cuatro intentos del enemigo, que estuvo con diez toda la segunda parte por la roja a Dubasin en el descuento del primer acto.

La distribución de los goles

El equipo zaragocista ha recibido 18 tantos en 12 partidos con Sellés (1,5 de promedio) y solo ha sido capaz de dejar la portería a cero en el triunfo en el derbi ante el Huesca, datos que evidencian la dificultad para cerrar su portería. Con Gabi fueron 12 dianas en nueve choques (1,33 de media) para que las cinco restantes llegaran en la derrota ante la Cultural leonesa en el único partido con Larraz.

Con tres porterías a cero en esta Liga es el peor registro de la categoría junto al Mirandés y el Málaga, ya que a la única vez que lo firmó Sellés, en el mencionado derbi frente al Huesca, hay que añadir las 2 ocasiones que sucedió con Gabi, en la victoria por la mínima frente al Mirandés en Vitoria, la única conquistada con el entrenador madrileño, y en el empate frente al Albacete en el Ibercaja.