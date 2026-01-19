Jair firmará por el Huesca hasta 2027 en un fichaje ya solo pendiente del anuncio

El regreso de Jair Amador al Huesca está completamente amarrado y se activará tras el partido de esta noche del Eibar en Granada, ya que mañana martes está previsto que se firme toda la documentación para la salida del club armero, donde tiene contrato hasta junio con dos años más opcionales por rendimiento, mientras que en el Huesca va a firmar por lo que queda de temporada y una más, hasta 2027, si bien esta se encuentra condicionada a la permanencia del cuadro oscense en la categoría de plata. El Huesca busca un refuerzo para la zaga y está pendiente de la salida de Pulido, por lo que ha recurrido a la experiencia de Jair, que en agosto cumplirá 37 años.

Jair no ha tenido espacio en el Eibar apenas desde su fichaje en junio, con solo 4 partidos de Liga y uno de Copa jugados, por lo que esa entidad, que firmará a un sustituto, no ha puesto muchos obstáculos para su rescisión, aunque ha sido citado para el encuentro de esta noche en Granada. Este martes se activará toda su salida y su posterior llegada, reconocimiento médico incluido, a un Huesca en el que ya militó en la 16-17 y en la 17-18 jugando casi todos los partidos y marchándose al Maccabi Tel Aviv de Israel justo cuando el conjunto azulgrana logró el ascenso a Primera con el zaguero caboverdiano disputando todos los partidos de aquella temporada.

Jair se marchó en junio del Real Zaragoza tras 164 partidos de blanquillo (155 de ellos en el once), una etapa en la que el futbolista fue fundamental en la zaga en la mayoría de esos últimos años, entre 2020 y 2025, y que no lo fue en el último, donde vivió una temporada durísima. "Pensé en dejar el fútbol porque no acababa de aceptar ser tratado de esas maneras", dijo en una entrevista en este diario sobre esa última campaña, cuando ya se había oficializado su adiós. Al Zaragoza llegó en el verano de 2020 tras desvincularse del Maccabi. Jair aterrizó firmando por dos temporadas y una opcional por rendimiento, para renovar de zaragocista en 2023 hasta 2025, cuando no alcanzó la prórroga automática por encuentros y el club no le ofreció seguir, aunque tampoco él habría aceptado hacerlo.