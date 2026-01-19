Las negociaciones con Bazdar y Dani Gómez y las dos piezas maestras del puzzle del mercado del Real Zaragoza

Para la trascendental jornada contra la Real Sociedad B, saldada con un decepcionante empate después de un partido pobre, entendido de manera equivocada por Rubén Sellés desde el inicio y salvado con el mal menor de un punto con el gol de Paul Akouokou, el entrenador del Real Zaragoza dejó fuera de la convocatoria a Samed Bazdar. A Dani Gómez lo incluyó en la citación pero no hizo uso de él a pesar de que el viento soplaba en contra y hacían falta movilidad y goles.

Con Kosa fuera del equipo, de vuelta en su país tras un año y medio prácticamente inédito, Bazdar y Dani Gómez están también en la rampa de salida. Son dos de los jugadores elegidos por la SAD para abandonar la plantilla en este mercado de invierno. Por ambos futbolistas hay negociaciones abiertas a varias bandas: el Sporting de Gijón está muy interesado en Gómez, que quiere salir rescindido, y el Raków de Polonia y el Gil Vicente de Portugal han realizado ofertas formales por Bazdar, por el momento rechazadas por el club al entenderlas insuficientes.

Las salidas de Bazdar y Dani Gómez son capitales en el plan del Real Zaragoza para este mercado. Lo son por varias razones: ninguno de los dos delanteros es del agrado de Sellés, el club quiere reforzar el ataque con un nueve y un extremo, la ficha de Dani Gómez es alta, como el volumen salarial que ocupa Bazdar entre su sueldo y la amortización de su fichaje. Son las dos piezas maestras para poder habilitar el espacio físico y, por encima de todas las cosas, económico para abordar las contrataciones y poder realizar su inscripción en la competición sin sobresaltos.

De cómo y en qué condiciones salgan del club Bazdar y Dani Gómez dependerá el margen financiero que pueda usar la SAD para reforzar la plantilla en tres puestos claves: punta, extremo y central, con el nigeriano Willy Agada, ex del Salt Lake y del Kansas City de la MLS estadounidense, como objeto de deseo por su polivalencia ofensiva.

El mercado de enero ha consumido ya 17 días. Quedan los decisivos, las dos semanas en las que el Real Zaragoza se jugará una buena parte de su futuro en esta Liga y las que definirán un capítulo clave de su historia: si consigue salvar el pescuezo y continuar en el fútbol profesional o si cae a Primera RFEF en lo que sería un cataclismo sin igual.

El nivel de acierto de Txema Indias en el mercado será determinante. El equipo necesita más gol en ataque, más velocidad, movilidad y desborde, más calidad en el juego y más firmeza y seguridad atrás. Sellés ha hecho un buen trabajo hasta ahora, con algunos borrones en su camino como el partido de Granada o el de este sábado frente a la Real Sociedad B. Para completar el milagro, o aspirar verdaderamente a alcanzarlo, el entrenador valenciano necesitará estar siempre en máximos tácticos y en la excelencia en la lectura de los partidos. Y, además, necesitará también nuevas armas que le den otros registros futbolísticos y más posibilidades en esta carrera de 20 jornadas contra el reloj y contra la historia.