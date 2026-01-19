Ruptura total entre Ramón Lozano y el Real Zaragoza

El desencuentro entre el Real Zaragoza y el director de su cantera, Ramón Lozano, no tiene vuelta atrás. La ruptura entre ambas partes es total y derivará en la salida del aragonés de una entidad a la que accedió por última vez hace una década de la mano del entonces director deportivo Narciso Juliá.

Oficialmente, Lozano se encuentra de vacaciones, pero la realidad es otra. El máximo responsable de la cantera apura sus últimos días en el club, con el que termina contrato en junio, aunque lo más probable es que la desvinculación llegue antes. De hecho, Lozano debería reincorporarse este martes, día 20, a su puesto de trabajo, pero es probable que no lo haga.

La intención del empleado del Real Zaragoza es quedar desvinculado de la SAD mediante una resolución anticicipada de su contrato. La rescisión, en cambio, no entraría, de momento, en los planes del club, que podría llegar a acusar a Lozano de abandono de su puesto de trabajo en caso de que no se incorpore este martes, cuando expira ese periodo supuestamente vacacional.

El caso es que la ruptura es absoluta. El conflicto amenaza con perpetuarse sin que ninguna de las dos partes se quiera pronunciar al respecto tras haber alcanzado su punto álgido después del nombramiento, hace dos meses, de David Navarro como nuevo Coordinador Deportivo del Área de Fútbol con la relación entre la cantera y el primer equipo como principal cometido. La buena relación entre Lozano y Navarro se deterioró hasta el punto de convertir la situación en insostenible.

Además, la SAD también tiene en mente una profunda revolución de esta parte del club, que se considera clave en el proyecto y a la que se le quiere dar un lavado de cara absoluto en instalaciones y nombres en los próximos meses. En la pasada reunión con las peñas del consejero y accionista, Juan Forcén, y del director general, Fernando López, se les aseguró a esos representantes de los peñistas que esta revolución en la Ciudad Deportiva se iba a llevar a cabo en estos meses hasta el final de temporada. En esa remodelación no tienen cabida Lozano y Espinosa, que también acaba contrato, al igual que el técnico del filial, Emilio Larraz, cuyo futuro también apunta fuera de la Ciudad Deportiva. En principio, el coordinador de la Ciudad Deportiva, Pedro Suñén, tampoco entra en los planes del club, si bien su salida podría demorarse algo más que la del resto.

Lozano llegó a la dirección de la cantera en abril de 2016, cuando sustituyó en el puesto a José Ignacio Soler y fue una apuesta de Julià en la etapa del exjugador como director deportivo zaragocista. Lozano, perfecto conocedor de la filosofía zaragocista, habiendo pertenecido ya al club en otras etapas, sumaba también experiencias internacionales en Ghana o Kuwait. Espinosa por su parte dejaba su cargo como observador del Barcelona y antes había estado en la cantera de entrenador y, de hecho, con el cadete consiguió el campeonato de España con él en el banquillo.