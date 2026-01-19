La salida de Dani Gómez hacia el Sporting, muy complicada

El Sporting de Gijón se ha lanzado en los últimos días a por Dani Gómez abriendo una negociación que de momento está lejos de cristalizar por las diferencias económicas, sea cual sea la opción elegida para la salida, ya que el futbolista, con contrato hasta 2028, si tiene que ir a otro equipo de Segunda prefiere hacerlo en propiedad, mientras que el club gijonés podría llegar de forma más sencilla a un préstamo, aunque tampoco posee el músculo financiero ahora en el margen salarial para llevarla a cabo. En todo caso, en el club astur, que maneja un plan B para el refuerzo en ataque, es prioridad Dani Gómez y la operación no se puede dar ni mucho menos por desactivada.

Con un salario de 650.000 euros más objetivos y un contrato hasta 2028, la rescisión es muy poco factible desde la vía zaragocista porque el club necesita liberar margen salarial y no puede abonar ninguna cantidad en indemnización, mientras que un acuerdo de traspaso a coste cero implica que el Sporting le ofrezca al delantero un contrato de larga duración, un año más al menos de lo que tiene aquí. La opción de la cesión a otro equipo de la categoría de plata no la ve el ariete, que también ha estado en la mesa de otros clubs como opción, como la Cultural o el Racing, aunque sin avances en esas vías.

Así, el acuerdo pasa por que el ariete acepte ir cedido a Gijón o que el Sporting y el Zaragoza intenten un acuerdo de traspaso que en los primeros contactos no se vislumbra nada sencillo. En todo caso, el delantero madrileño, que no cuenta para Sellés y el Zaragoza necesita hacer espacio salarial en este enero para poder inscribir a jugadores, apunta a salida segura en los próximos días y la vía del Sporting es la más clara con diferencia que posee, ya que tampoco le han convencido los intereses que le han llegado de Ligas de extranjero.

Dani Gómez llegó al final del mercado de enero pasado, el 3 de febrero en concreto, tras rescindir con el Levante, que tiene el 25% de su pase, y con Gabi no fue ni mucho menos fijo desde que el técnico asumió los mandos en marzo, con algún roce entre ambos, después solventado para que la opción del Aris de Salónica griego no cuajara en verano y el delantero decidiera quedarse y ser importante en el Zaragoza. Lo empezó siendo con Gabi, con ocho partidos en el once de los nueve con el ya extécnico, y dos goles (Castellón, su única suplencia, y Valladolid) para que haya cambiado todo ahora.

Y es que con Sellés no ha sido titular, tuvo minutos a su llegada ante Sporting y Granada para después pasar por el ostracismo y ser descarte por molestias, ante el Eibar, y por decisión técnica, reaparecer en el tramo final del duelo copero con el Burgos y jugar saliendo desde el banquillo ante Málaga, con gol de penalti incluido (el tercero en esta Liga), Cádiz y Burgos para no hacerlo en este 2026 frente a Las Palmas, Racing y Sanse, por lo que su salida es obligada en este enero.