Un botón de muestra muy claro de la crisis: el Real Zaragoza, en caída libre en su valor

La nefasta temporada del Real Zaragoza, en descenso en 20 de las 22 jornadas disputadas y con unos números terribles hasta la llegada de Sellés y que se han mejorado pero no lo suficiente para salir del descenso, tiene muchos reflejos, aunque uno de los más evidentes es la pérdida de valor de mercado de la plantilla. Según la prestigiosa web especializada en esta parte del fútbol Transfermarkt, el club aragonés es el que más ha caído en la categoría de plata, un 19,4%, desde que arrancó la temporada a mediados de agosto hasta la actualidad.

De hecho, según Transfermarkt, que actualiza los valores cada quincena, ha bajado de los 26,85 millones en que estaba valorada al comienzo de Liga hasta los 21,75 de la actualidad, para pasar de la sexta plaza que tenía entonces, cuando se jugó la primera jornada, a la décima en la valoración del equipo pasado ya el ecuador del campeonato.

Solo Álex Gomes, que empezó la temporada en el juvenil y que ha dado el salto con Sellés, ha subido su valor de mercado, para situarse en 200.000 euros, mientras que Keidi Bare ha perdido 800.000 euros y Tasende y Andrada, 700.000 euros desde junio hasta ahora, y son los que más han bajado en estos meses. De todas formas, nada comparable con la pérdida de Samed Bazdar en poco más de un año, de los 4 millones de diciembre de 2024 a los 1,5 de la actualidad, teniendo en cuenta que el Zaragoza abonó al Partizan tres millones por su fichaje.

El Almería (-13,4%), el Leganés (-13,1%), el Albacete (-3,1%) y el Eibar (-1,2%) son junto al Real Zaragoza los cinco equipos que han perdido valor desde que arrancó la Liga, mientras que en el otro lado de la balanza están el Andorra (+88%) , el Racing de Santander (+74,8%), el Mirandés (54,2%), el Deportivo (52,9%) y el Sanse (+50,0%) son los que tienen el balance positivo y las mayores subidas en sus jugadores en lo que al valor de mercado se refiere. El club coruñés, con 53,2 millones, Las Palmas (49,9), Racing (47,73) y Almería (45,75) ocupan las 4 primeras posiciones ahora mismo en el ranking de valor de mercado, donde queda dicho que la devaluación del Zaragoza le ha llevado a caer al décimo puesto.

Francho Serrano, con 3 millones, Soberón, Bazdar y Pau Sans (1,5 cada uno), y Sebas Moyano, Guti y Keidi Bare (1,2) encabezan las valoraciones zaragocistas, teniendo en cuenta que hasta 13 futbolistas de la plantilla han perdido valor desde mitad de agosto hasta ahora. Del resto hasta los 26 (los 23 dorsales del primer equipo más Saidu, Pau Sans y Gomes, este con su peculiar situación al tenerlo que inscribir al final de esta ventana de refuerzos con ficha A) que se incluyen en Transfermarkt solo Gomes ha ganado valor con respecto al verano y hasta 12 futbolistas lo han mantenido.

El caso de Bazdar es el más ejemplar de todos, con cuatro millones en diciembre de 2024 después de su estupenda llegada al Zaragoza en los primeros meses de la temporada 24-25 para que en verano se quedara en 2 y ahora esté en 1,5, con su situación en la rampa de salida en este enero, mientras que Francho Serrano, capitán y emblema, renovado en mayo hasta 2030 ha pasado de los 3,5 millones en agosto a los 3 de la actualidad. Keidi Bare estaba en julio en 2 y ahora anda en 1,2, mientras que Guti se situaba en 1,5 millones para tener ahora mismo igual valoración que el albanés

Tasende y Andrada estaban en 1,5 en julio, el portero apurando su etapa en el Monterrey, que lo cedió el 1 de septiembre al Zaragoza, y ahora andan en 0,8, mientras que Paul Akouokou, fallida apuesta clave en verano en su cesión del Lyon, llegó al equipo con 0,8 millones de valor y está en 0,6. Cuando militaba en el Betis en 2022 el costamarfileño estaba en 5 millones y en diciembre de 2023 unos meses después de llegar al Lyon, en 2,5. Casi nada...

Sebas Moyano, de 1,6 millones a 1,2, y el casi inédito por culpa de las lesiones Paulino, de 1,4 a 1, han perdido valor, como también otros fichajes, como Radovanovic, de 0.5 a 0,4, la misma caída que Kenan Kodro, o Pomares, de 0.3 a 0.2. Por su parte, el recuperado para la causa Bakis ha pasado de 0,4 a 0.3.