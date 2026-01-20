La excelencia táctica de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y la extrema lentitud de Txema Indias en el mercado de fichajes

Rubén Sellés ha tenido dos borrones principales desde que es el entrenador del Real Zaragoza: el partido de Granada, saldado con un 3-1 en contra y el empate a un gol del pasado sábado frente a la Real Sociedad B, que no fue una derrota pero dejó una sensación derrotista por cómo se produjo y por la oportunidad perdida. Estos dos encuentros han sido los puntos más bajos de la etapa del entrenador valenciano en la ciudad.

Después del primero, Sellés reaccionó de manera extraordinaria siendo muy intervencionista con varios cambios en la alineación, la reconfiguración del equipo y con los jugadores reubicados de manera más natural. El resultado fueron tres victorias consecutivas (ante el Huesca en el Ibercaja Estadio, en Eibar y frente al Leganés de nuevo en casa) y un crecimiento exponencial del nivel futbolístico individual y colectivo.

Después de una etapa valle, sin grandes picos y los traspiés con el Cádiz y Las Palmas, el Real Zaragoza realizó una exhibición en Santander y se paró en seco frente a la Real Sociedad B en la última jornada. No fue una derrota, pero el regusto que dejó resultó como si lo fuera. De golpe, el equipo bajó su nivel y quedó envuelto en la tela de araña que le tejió el rival. Estuvo incómodo y desubicado durante todo el partido. Solo el arreón de orgullo final salvó los muebles.

Igual que hizo después de la decepción de Granada, Rubén Sellés tendrá que volver a readaptarse otra vez tras el frustrante encuentro frente al filial vasco, rival directo por la permanencia y que antes del encuentro aventajaba en tres puntos al Real Zaragoza. Esa misma distancia es la que sigue existiendo ahora con la salvación. Para una mala jornada, el mal fue el menos.

Mientras Sellés encuentra soluciones a los problemas que le surgieron el pasado sábado y rastrea nuevas fórmulas para relanzar el equipo (el técnico deberá rozar la excelencia cada semana para acercarse a las victorias, algo realmente complejo), el mercado de invierno continúa consumiendo fechas sin novedades de fichajes a pesar de la apremiante necesidad clasificatoria y futbolística. El verano del director deportivo fue tan errático que arreglar tanto fallo durante este mes le va a resultar imposible. Además está contando con importantes hándicaps, hipotecas económicas y deportivas que están condicionando por completo su praxis, extremadamente lenta y fuera de los ritmos que necesitaba la reconstrucción parcial de la plantilla.

La SAD tomó la decisión de no malvender a nadie, incluso llevando el frente de operaciones, sobre todo las entradas, hasta los últimos días del mercado. Lo hizo por convencimiento pero sobre todo porque no tenía más remedio: necesita dinero y espacio salarial para afrontar los tres fichajes que quiere hacer antes del 2 de febrero, un delantero, un extremo y un central.

Mientras todo eso sucede, el Real Zaragoza continúa en descenso, las jornadas pasan y el equipo da muestras sobradas de dónde necesita que Indias actúe con la máxima precisión. Le hacen falta varios elementos revitalizadores en forma de contrataciones que eleven el nivel y, por lo tanto, que hagan subir también las opciones de salvación.