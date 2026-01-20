Pavón recuerda el ascenso del Real Zaragoza a Primera en 2009: "La presión era la misma que en el Real Madrid"

Paco Pavón forma parte de la larga lista de jugadores que han pasado por el Real Zaragoza en este primer cuarto de siglo. El central, que formó parte del Real Madrid de los galácticos, pasó tres temporadas completas en La Romareda en las que vivió absolutamente de todo: un sorprendente descenso, un ascenso a la primera y la llegada de los primeros problemas económicos que pusieron en jaque la supervivencia del club. Ya retirado, el defensa ha dado una entrevista al pódcast Offsiders en el que ha recordado toda su carrera futbolística.

Para recordar la llegada de Pavón al Real Zaragoza hay que retroceder al prolífico verano de 2007 cuando llegaron jugadores con mucho renombre como Matuzalem, Ricardo Oliveira, Luccin, D' Alessandro, Gabi o Ayala para reforzar a un equipo que había logrado clasificarse para la UEFA la temporada anterior y tenía una gran plantilla con Sergio García, Ewerthon, Celades, Aimar, Diego y Gabi Milito.

"Llegué a Zaragoza de la mano de Víctor Fernández con Agapito de presidente. El equipo venía de hacer una gran temporada clasificándose para Europa y en esa pretemporada se hicieron fichajes muy potentes, el club se gastó mucho dinero, creo que se pasaron tres pueblos y pasaron cosas raras. Teníamos un equipo para quedar entre los seis primeros si las cosas van normal, pero todo fue mal. Si hubiesen dejado a Víctor, el equipo se hubiese mantenido en Primera porque con Irureta fue todo a peor, no ganamos ni un partido", explica Pavón.

Descenso del Real Zaragoza a Segunda División tras perder en Mallorca / DANI CARDONA / ZAR_DIGITAL

La temporada 07-08 culminó con cuatro entrenadores y un inesperado descenso a Segunda División con 42 puntos. "Lo viví muy mal. Tuve una lesión en la rodilla por lo que no pude ayudar casi al equipo. No cumplimos las expectativas y ninguno de los jugadores teníamos experiencia en estar luchando por la permanencia", recuerda el central que guarda un buen recuerdo del breve paso de Ander Garitano por el banquillo de La Romareda esa misma campaña.

Palabras positivas para Marcelino

Pavón, que había firmado cuatro años de contrato en el Zaragoza, se quedó en la categoría de plata con Marcelino del que solo tiene palabras positivas. "Es un entrenador que saca el máximo rendimiento del jugador. Había tenido a Del Bosque como buen entrenador, pero llevaba unos años sin sentirlo hasta que conocí a Marcelino, un tío que te preparaba el partido, con entrenamientos distintos, era mucho más profesionalizado e intentaba controlar todo lo que pasaba en el campo. Llegabas al partido y ese equipo hacía lo que habíamos trabajado".

Pavón con Marcelino en un Zaragoza-Racing de 2009 / EL PERIÓDICO

El exdefensa del Real Madrid confiesa que vivió un buen año en Segunda División, su único en la categoría, ya que el Zaragoza había mantenido una estructura potente para ascender a Primera División. "La presión era igual a la del Madrid porque había que subir. Zaragoza es una ciudad donde gusta mucho el fútbol y era gente acostumbrada a celebrar cosas".

Pavón todavía se quedó un año más en la capital aragonesa, aunque la dirección deportiva le comunica que no cuenta con él por motivos económicos. "El club tenía una pérdida muy grande, me quisieron vender a un equipo turco, pero me quedé. Con Marcelino jugué todos los partidos, pero lo despidieron y con José Luis Gay dejé de jugar. El siguiente verano llegué a un acuerdo con el club para desvincularme el último día del mercado", concluye el central sus palabras sobre el Zaragoza, después todavía jugó en Athletic Club Arlesién antes de colgar las botas.