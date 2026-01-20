La petición del Real Zaragoza con sus aficionados no funciona: ocho cánticos denunciados ante el Sanse

Sorprendió el Real Zaragoza a sus más de 18.000 abonados el viernes pasado con un mail en el que les pedía que no realizaran más cánticos ofensivos, que son denunciados por LaLiga, ya que el club ya suma 60.000 euros en multas y ahora la cuantía va a subir a los 18.000 euros por encuentro. Era la previa del partido ante el Sanse del pasado sábado y en él parece que el aviso no caló en demasía porque LaLiga, en el informe semanal que remite a la Comisión Antiviolencia y al Comité de Competición de la RFEF con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante, señala hasta ocho que se escucharon en el duelo ante el filial txuri urdin.

Todos, como es habitual también, salieron según la denuncia de la Liga de los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, donde ya en el primer minuto y durante 10 segundos se escuchó el cántico 'Puto vasco el que no bote', mientras que en el 15 y en el 33 se oyó 'Odio a la Real'. Además, hubo en cuatro ocasiones con un 'Eh, cabrón' desde esa grada, en los minutos 26, 30, 39 y 42 para que en el minuto 74 llegara la última de las incidencias denunciadas por la Liga, un 'Písalo, písalo' desde la misma ubicación de seguidores.

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", añade el escrito de LaLiga, que también hace constar que en los videomarcadores y tras algunos de esos cánticos se pidió con un mensaje expresamente para que no se dieran estos cánticos y se animara sin violencia, racismo, intolerancia o xenofobia.

"Durante la presente temporada, el club está recibiendo sanciones económicas en cada uno de los partidos disputados en Ibercaja Estadio debido a determinados cánticos y expresiones que, según la interpretación de la autoridad sancionadora, son considerados como incitadores a la violencia. Desde el club consideramos que cualquier cántico ofensivo o que incite a comportamientos violentos es inaceptable y contrario a los valores del fútbol", argumentó el Real Zaragoza el pasado viernes en su correo a sus socios, teniendo en cuenta que solo en tres de los 11 partidos en casa en este campeonato (Leganés, Las Palmas y Andorra) se ha librado de la denuncia de la Liga.