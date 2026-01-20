Ramón Lozano no se presenta a trabajar y agudiza la crisis en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza

Arrecia el conflicto entre el Real Zaragoza y el todavía director de su cantera Ramón Lozano, que estaba llamado a reincorporarse a su puesto este martes tras un supuesto periodo vacacional que expiraba ahora pero, como era previsible, Lozano no ha acudido a la Ciudad Deportiva para acentuar una ruptura sin retorno que derivará, más pronto que tarde, en el fin de la etapa del aragonés en el club tras una década al frente de la cantera,

Una vez consumada la medida de fuerza de Lozano, el Real Zaragoza deberá valorar ahora medidas a adoptar. Lozano pretende una recisión del contrato que le une a la entidad hasta el 30 de junio, pero está por ver cuál es la decisión a adoptar por el club en este sentido.

En todo caso, la crisis se agudiza en la Ciudad Deportiva, que será sometida a corto plazo a una profunda reestructuración tanto en lo que concierne al personal como a las instalaciones. En los planes de futuro no figuraba Ramón Lozano, cuyo conflicto con el club alcanzó su punto álgido a raíz del nombramiento, hace dos meses, de David Navarro como nuevo Coordinador Deportivo del Área de Fútbol con la relación entre la cantera y el primer equipo como principal cometido.