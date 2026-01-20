La salvación aún no llega para Sellés en el Real Zaragoza

Cogió Rubén Sellés a un Zaragoza hundido tras 10 jornadas, nueve con Gabi y una con Emilio Larraz, colista con solo seis puntos de 30 posibles y hundido anímicamente. El equipo con el entrenador valenciano se ha enganchado a la vida, tras tres jornadas iniciales, todas con derrota, en las que no pareció ser la solución a la crisis galopante. De momento, lo está siendo de forma parcial y aún no definitiva, porque tres meses después de su llegada aún no ha logrado sacar al equipo de la zona de descenso.

Está más cerca, sí, ya que lo cogió a 5 puntos de la permanencia y ahora la ve a 3, pero aún no es suficiente. Tampoco el balance de puntos que arrastra, con 15 puntos, cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas en esas 12 citas, 15 de 36, un 41,6%. Con esa proyección en las jornadas que restan, 20, ya que ante el Sanse fue el inicio de la segunda vuelta, el Zaragoza sumaría 25 puntos a los 21 que tiene para acabar con 46, una puntuación que no garantiza salvarse.

El listón de la permanencia siempre se sitúa en los 50 puntos pero pocas veces hay que llegar a esa cifra para cerrarla, aunque el Deportivo en la 19-20 bajara con 51 y el Mirandés en la 13-14, con 50, no se fuera a Segunda B por el descenso administrativo del Murcia. Con 46 puntos el Zaragoza no habría bajado en seis de las 12 temporadas anteriores, en la 14-15, en la 18-19 y en las cuatro más recientes (21-25), pero no es ni mucho menos una cifra a la que aspirar. Sellés tiene que lograr subir la dinámica que lleva en sus tres primeros meses de entrenador zaragocista, en las 12 citas hasta ahora.

Su promedio le hace ser el séptimo relevo de los 15 que llegaron al Real Zaragoza con la Liga iniciada desde el descenso a Segunda en 2013

Los otros relevos en Segunda

El valenciano es el decimoquinto que llega con la Liga empezada desde el descenso en 2013, teniendo en cuenta que Víctor lo hizo en dos ocasiones. Ese 41,6% de puntos que promedia le harían ser el séptimo empatado con César Láinez, que en la 16-17 estuvo 12 partidos para salvar al Zaragoza sumando 15 puntos en la recta final.

Por delante, Sellés tiene a seis entrenadores. JIM, con 37 puntos de 72 posibles, en 24 choques, se quedó en el 51,3%, exactamente el mismo porcentaje que firmó Lluís Carreras en la 15-16. Y fueron los dos mejores. Después, el resto de relevos no llegaron a la mitad de los puntos. Lo rozaron primero Ranko Popovic (48,8%) y Víctor Fernández, en su primera llegada como revulsivo en la 18-19, (48,6%). Escribá se fue al 45,6%, Gabi al 45,45% y después ya llegan Sellés y Láinez. Víctor Muñoz y Víctor Fernández, este en la 23-24, sellaron el 38,8%, Agné un 38,5%, Julio Velázquez un 35,7%, Ramírez un 23,3%, Lucas Alcaraz solo el 20,8% e Iván Martinez el 12,5%.