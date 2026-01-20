Soberón, Francho, Keidi Bare y Saidu, ausencias en el entrenamiento del Real Zaragoza
El cántabro sigue con molestias en el sóleo y los otros tres se someten a reparto de cargas
El primer entrenamiento de la semana del Real Zaragoza no ha deparado buenas noticias. Y es que Mario Soberón continúa sin ejercitarse como consecuencia de las molestias en el sóleo que ya le impidieron el domingo trabajar con el grupo y que, en caso de no remitir, podrían derivar en la realización de pruebas médicas destinadas a evaluar su alcance.
Además, tampoco han entrenado Francho Serrano, Keidi Bare y Saidu, todos ellos por reparto de cargas. Los dos últimos, de hecho, no acabaron el partido ante la Real Sociedad B y fueron sustituidos en la segunda parte con molestias físicas que, en principio, no deberían poner en peligro su presencia en el duelo del domingo, también en el Ibercaja Estadio, frente al Castellón.
De este modo, Rubén Sellés ha dirigido una sesión marcada por las numerosas ausencias, ya que tampoco han estado los lesionados Radovanovic y Paulino.
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Ruptura total entre Ramón Lozano y el Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Las negociaciones con Bazdar y Dani Gómez y las dos piezas maestras del puzzle del mercado del Real Zaragoza
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros