Soberón, Francho, Keidi Bare y Saidu, ausencias en el entrenamiento del Real Zaragoza

El primer entrenamiento de la semana del Real Zaragoza no ha deparado buenas noticias. Y es que Mario Soberón continúa sin ejercitarse como consecuencia de las molestias en el sóleo que ya le impidieron el domingo trabajar con el grupo y que, en caso de no remitir, podrían derivar en la realización de pruebas médicas destinadas a evaluar su alcance.

Además, tampoco han entrenado Francho Serrano, Keidi Bare y Saidu, todos ellos por reparto de cargas. Los dos últimos, de hecho, no acabaron el partido ante la Real Sociedad B y fueron sustituidos en la segunda parte con molestias físicas que, en principio, no deberían poner en peligro su presencia en el duelo del domingo, también en el Ibercaja Estadio, frente al Castellón.

De este modo, Rubén Sellés ha dirigido una sesión marcada por las numerosas ausencias, ya que tampoco han estado los lesionados Radovanovic y Paulino.