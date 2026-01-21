Acuerdo para la salida de Bazdar: se va cedido al Jagiellonia polaco

El Jagiellonia Bialystock de Polonia es el destino final para Samed Bazdar, ya que el Real Zaragoza y el club de la Ekstraklasa han llegado a un acuerdo de cesión para lo que resta de temporada con opción de compra voluntaria en junio por valor de dos millones de euros. El cuadro polaco, tercer clasificado en la élite de ese país, paga una pequeña cantidad por el préstamo, unos 100.000 euros.

El conjunto polaco, al que en verano se marchó el central Bernardo Vital, se quedaría si se ejecuta la compra un 80% del pase dejando para el Real Zaragoza, que pagó al Partizan de Belgrado 3 millones de euros entre el verano de 2024 (1,5) y el curso pasado (1,5), el 20% restante. El punta va a viajar a lo largo del día a Turquía para incorporarse a la concentración invernal del equipo polaco en este país.

La salida de Bazdar es absolutamente vital para acelerar el mercado de fichajes, aunque en esta operación solo se libera la parte de salario del jugador hasta junio y ese pago por el préstamo. El Zaragoza además de su ficha hasta ahora paga la amortización de su fichaje que supone alrededor de 675.000 euros anuales para que el total destinado al límite salarial con el balcánico sea de un millón de euros, de los que apuntan a liberarse en torno a 250.000. Internacional por Bosnia y uno de los jugadores con más talento del equipo, su precio se ha devaluado en el mercado pr la insistencia de Sellés en no darle minutos. El ariete tiene contrato en el Zaragoza hasta 2029 y regresará en verano si el Jagiellonia no ejecuta la compra.

Han sido muchos los clubs interesedos en Bazdar pero solo tres las ofertas formales. El Zaragoza rechazó las del Raków Częstochowa polaco y el Gil Vicente luso. En ambos casos se trataba también de una cesión con opción de compra voluntaria en verano por una cantidad bastante inferior a los dos millones de euros, algo más baja en el conjunto luso, que en contrapartida estaba dispuesto a abonar un pequeño pago por el préstamo. La oferta del Jagiellonia es pues la mejor de las tres.

Los dos asumían, como el Jagiellonia, la ficha del ariete serbio, nacido en Novi Pazar, pero internacional con Bosnia. El Raków, cuarto clasificado de la Ekstraklasa y que tambien hizo llegar una oferta de traspaso por Pau Sans de medio millón de euros, rechazada por el Real Zaragoza, daba prioridad al internacional bosnio e hizo ya dos ofertas al Zaragoza, ambas rechazadas. El Gil Vicente, que también está en zona europea, ya que es cuarto en la Primeira Liga en Portugal, apostaba también fuerte por el delantero con una oferta algo mejor que la del Raków. Bazdar no está contando para Sellés y ante la Real Sociedad B volvió a ser descarte para devaluar más a un jugador joven y cotizado en el mercado.

El pasado viernes trascendió en Suecia una oferta de cesión del AIK Solna de Estocolmo que incluía el pago de la cesión por unos 200.000 euros y una opción de compra de 1,2 millones, aunque según pudo saber este diario del equipo sueco solo había un interés pero no una propuesta concreta. En Suecia, el Malmö que dirige Miguel Ángel Ramírez, también se ha interesado por el jugador, lo mismo que ha habido otras posibilidades en Polonia o en la Bundesliga 2, como el Bochum o el Schalke 04, pero todas sin la concreción y formales que han expuesto el Jaggielonia, finalmente ganador en la puja, el Raków y el Gil Vicente.

Bazdar no juega con el Zaragoza desde el choque ante el Deportivo el 2 de noviembre y con Sellés solo lo ha hecho en ese partido y en Copa ante la Mutilvera. Ante Las Palmas y Racing estuvo convocado, pero no frente a la Real Sociedad B. En el equipo zaragocista, desde su llegada en el verano de 2024, ha jugado 40 partidos oficiales, 39 de Liga, con 4 goles y 5 asistencias.