Andrada, portero del Real Zaragoza: "Cuando tenemos que dar un paso adelante lo damos atrás"

Esteban Andrada tiene claro que la salvación del Real Zaragoza pasa por seguir mejorando.Valora el meta argentino el punto sumado ante la Real B ("nos acordaremos al final de ese punto porque no estuvimos bien y teníamos todas las de perder porque fue un partido distinto al que esperábamos", afirma), pero reclama cambiar la cara en casa, donde la temporada, con solo dos victorias, está siendo un desastre: "No estamos siendo regulares y se impone revertir la situación como local. Si conseguimos entrar bien a los partidos, la gente nos va a ayudar, pero, si no, se ponen nerviosos. Debemos tener claro que los rivales tienen que luchar el doble si quieren sacar algo positivo de nuestra cancha", explica.

Alto y claro. Porque esa inconsistencia en el Ibercaja Estadio es la que ha privado al equipo de salir de una zona de descenso a la que se mantiene anclado desde hace más de cuatro meses. "Cuando hemos tenido que dar un paso adelante lo hemos dado atrás y el míster está trabajando e insistiendo mucho en eso esta semana", admite Andrada, que lamenta la fragilidad defensiva que el Zaragoza está mostrando todo el curso. "Hay que mejorar todos porque encajar goles no es solo cuestión de la defensa", matiza el argentino, que se congratula de estar ayudando al equipo en una faceta tan determinada como la salida de balón desde atrás: "El míster insiste en que es algo favorable y la intención es sacar ventaja, aunque en el último partido no fue así", reconoce el arquero, que confirma el interés desde Argentina y sobre todo Chile en hacerse con sus servicios este mes: "Es cierto que hubo interés y que me llamaron. Yo le pregunté al club y cuando me dijeron que querían que me quedara se acabó la conversación".