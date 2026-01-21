Bazdar, el tercer fichaje más caro de la historia del Real Zaragoza en Segunda

Samed Bazdar ya no ha completado el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva después de que el Real Zaragoza haya llegado a un acuerdo con el Jagiellonia Bialystock de Polonia para la cesión del delantero hasta final de temporada con opción de compra voluntaria en junio por valor de dos millones de euros. El cuadro polaco, tercer clasificado en la élite de ese país, paga una pequeña cantidad por el préstamo, unos 100.000 euros.

Bazdar cierra así, por el momento, un capítulo de temporada y media en el Real Zaragoza. Desde su llegada en el verano de 2024, ha jugado 40 partidos oficiales, 39 de Liga, con 4 goles y 5 asistencias. Este curso no juega un partido oficial desde el pasado 2 de noviembre, en la Copa frente a la Mutilvera, única ocasión en que ha contado con él Rubén Sellés. El pasado fin de semana se quedó incluso fuera de la convocatoria.

No obstante, el fichaje de Bazdar es el tercero más caro de la historia del Real Zaragoza en Segunda División porque entre el primer y el segundo pago del Real Zaragoza por Samed Bazdar, el inicial de 1,5 millones cuando se le fichó desde el Partizan de Belgrado y el segundo y voluntario por la misma cifra completado el pasado verano, ya que solo era obligatorio en caso de ascenso, suman tres millones invertidos en el delantero serbio, un esfuerzo económico sin parangón en esta época en Segunda.

De hecho, en toda la historia del club solo hay dos traspasos más elevados en la categoría de plata, ambos en 2008, en la época de Agapito Iglesias y con un dispendio que unos años después abocó a la SAD al concurso de acreedores en 2011 y a casi desaparecer en 2014.

En ese año en el que el Zaragoza bajó a Segunda con la plantilla más cara de su historia en la 07-08, el máximo accionista y constructor soriano ejerció la opción de compra pactada en la cesión de Ricardo Oliveira con el Milan un año antes por 10 millones de euros. El ariete brasileño solo jugaría una vuelta en la categoría de plata y en enero se marchó al Betis por 9 millones y conservando la entidad lombarda la mitad del pase.

Eso sí, del precio pactado a lo que cobró el Milan va un trecho enorme, ya que ese pago fue al concurso, lo que ya supuso que esa cifra se quedara en el 40% y en noviembre de 2022 la entidad milanista vendió esa deuda que le quedaba por cobrar a una sociedad afín al grupo inversor que controla el Zaragoza, a uno de sus máximos accionistas para ser más concretos. Así, de esos 10 millones, el Milan cobraría en torno a una tercera parte.

El segundo traspaso más caro en Segunda también fue en 2008 y también acabó en el concurso de acreedores, los 4 millones pactados al Valencia por Javier Arizmendi, aunque el club che por LaLiga tras ese concurso cobró un porcentaje muy superior que el italiano. Arizmendi se marchó al Getafe libre en 2010, solo para liberar su elevada ficha, mientras que después ya llegarían los 3 millones de Bazdar y también los que el Zaragoza pactó con el Racing de Santander en la mencionada temporada 2008-2009 por Jorge López.

Matuzalem y Drulic

Mientras, el traspaso de Bazdar estaría entre los 20 más elevados de la historia del Zaragoza, el decimonoveno en concreto, una lista que la encabeza la incorporación más esperpéntica de la historia zaragocista por el modo y las consecuencias, la de Francelino Matuzalem, con los 13,8 millones que fijó el TAS después de la batalla legal con el Shakhtar cuando la FIFA había establecido 6,8 en un primer momento tras acogerse el club aragonés a una posibilidad legal para sacar al jugador del equipo ucraniano. Esa deuda también fue al concurso y también se vendió en noviembre de 2022 a la misma sociedad afín al actual grupo inversor. ¿Cuánto cobró el conjunto de Ucrania? En torno a los 4 millones.

Después, ya llegarían los 2.150 millones de pesetas por Drulic al Estrella Roja en 2001, unos 13 millones de euros, por un delantero lesionado de gravedad en la rodilla nada más arribar y los 11 millones por Pablo Aimar al Valencia en 2006 para que tras los 10 de Oliveirase encuentren los 8,6 millones de Roberto al Benfica cuando Agapito Iglesias en 2011 se alió con Jorge Mendes, una unión que duró poco tiempo.

450.000 por el Pichu

Y esos tres millones por Bazdar lógicamente y de largo son la cifra más alta en esta etapa en Segunda, donde el Zaragoza en 2019 pagó al Numancia y con la anterior propiedad 450.000 euros en tres plazos por el Pichu Atienza , mientras que el verano de 2024, ya con Real Z LLC, Iván Calero llegó por 300.00 euros fijos más 100.000 en objetivos desde el Cartagena y Sebastian Kosa por 250.000 del Spartak Trnava por la mitad de su pase. Por Igbekeme se pagaron 150.000 euros en 2018 al Gil Vicente y los traspasos de Papunashvili en 2017 desde el Dinamo Tbilisi y de Popa en 2016 desde el Inter de Milán rondaron los 100.000 euros.