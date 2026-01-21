El conflicto judicial con Ramón Lozano y los incendios en los que arde la estabilidad del Real Zaragoza

El actual grupo inversor que dirige los destinos del Real Zaragoza aterrizó en la ciudad en la primavera de 2022. Jorge Mas, un reputadísimo y multimillonario empresario estadounidense con raíces familiares en Cuba, fue nombrado nuevo presidente. Junto a él, el consejo de administración se configuró con un grupo de compañeros de alto copete, algunos procedentes de esferas influyentes en el deporte en España, especialmente cercanos al Atlético de Madrid, y otros relacionados con prestigiosos fondos de inversión.

Juan Forcén fue una pieza clave en la operación. Hizo de nexo de unión entre todos ellos, actuó como elemento aglutinador y como factor regionalizador: era el único aragonés en un entramado de nombres internacionales, desligados por completo de la realidad del club y de la ciudad. El zaragozano fue también el único que se mantuvo en su sitio en el tránsito de la anterior propiedad a la actual con un porcentaje accionarial similar.

Hoy, la figura de Forcén se ha agrandado, ganando peso de manera progresiva de camino hacia la inauguración de La Nueva Romareda en 2027, el principal leit motiv de esta aventura empresarial. El nuevo estadio era una magnífica oportunidad de negocio y una palanca gigantesca para cambiar la realidad del Real Zaragoza para siempre.

Desde el primer momento, el objetivo de este nuevo Real Zaragoza fue darle estabilidad y serenidad al club.Solo había una meta: el ascenso a Primera División. Sus aspiraciones iban incluso más allá: volver a Europa en el medio plazo. En estas cuatro temporadas, deportivamente nada ha salido bien y ha habido una evidente falta de correlación entre la sensible mejoría financiera de la SAD, con una reducción progresiva de la deuda y diferentes ampliaciones de capital, y la ausencia de resultados en el campo.

Tanto es así que en la campaña corriente, el futuro del Real Zaragoza en el fútbol profesional está en entredicho. El equipo lleva en zona de descenso ya varios meses y ahora mismo la salvación se sitúa a tres puntos de distancia. Llegó a estar a nueve.

A nivel institucional, el Real Zaragoza ha vivido dos etapas muy diferenciadas, aunque siempre tutelada desde Madrid de un modo o de otro: una primera con Raúl Sanllehí al frente, un perfil más veterano y que mantuvo el statu quo, y la actual, con Fernando López al frente de la dirección general y un evidente espíritu reformista.

Esa idea de transformar el Real Zaragoza está llegando también a las estructuras de la Ciudad Deportiva, donde los cambios serán profundos. En la cantera se ha dado una notoria paradoja: los métodos no se han modernizado lo suficiente, pero la capacidad para dar con el talento, producir jugadores y activos deportivos ha sido más que notable. Esos jugadores luego se han convertido en miembros del primer equipo o en activos monetizados para salvar buenos aprietos. La lista ha sido larga en esta etapa en Segunda.

La cuestión es que en medio de una temporada tremendamente compleja desde el punto de vista deportivo, con el Real Zaragoza en problemas clasificatorios extraordinarios, con la permanencia en riesgo, el conflicto judicial con Ramón Lozano ha añadido otro incendio más al día a día de la SAD. Otro foco de problemas. Tras no llegar a un acuerdo de conciliación, el director de la cantera ha llevado al club a los tribunales. La inestabilidad, que es lo contrario a estabilidad, siempre será negativa para los intereses del Real Zaragoza.