Edu García: "La vida me regaló otras experiencias maravillosas gracias a salir del Real Zaragoza"

Regresa tras más de ocho años en diferentes equipos de la India y China para jugar en el Tudelano. Casi es un volver a empezar, ¿no?

Es deshacer el camino, han sido nueve temporadas y media en Asia tras irme en 2017, cinco en China y cuatro y media en India, ya que los calendarios son diferentes. Me fui como aventura, entonces solos mi mujer y yo, no teníamos aún niños y decidimos lanzarnos, sin muchas perspectivas de saber lo que iba a pasar, y ha sido un trayecto magnífico, tanto tiempo jugando en Asia, tres hijas de por medio... Recorrimos un camino con muchas experiencias de vida, también por supuesto en lo futbolístico, aunque ahora sobre todo por motivos familiares, de poder estar aquí, de establecernos en España y volver a nuestras raíces se presentó la oportunidad del Tudelano. Me permite vivir en Zaragoza por la cercanía y además tiene como objetivo ascender a Primera RFEF. Se reunían todas las condiciones para estar yo cómodo y por eso hemos vuelto.

Si en 2017 cuando se marchó del Zaragoza le dicen que iba a estar tanto tiempo en Asia...

No me lo habría creído, en absoluto. Este periplo era impensable cuando estaba en el Zaragoza, jugar en estadios increíbles, conocer ciudades impresionantes, culturas, idiomas... Ha sido muy enriquecedor.

Se fue al Bengaluru de la India, después el Greentown de China pagó por usted el primer traspaso en el fútbol indio, regresó a ese país, al Kolkata, después el Hyderabad y en estos años en el Shenzhen City de nuevo en China... No está mal.

En la India ese pago de un traspaso fue muy sonado al ser la primera vez que sucedía, no sé si ha vuelto a haber alguno. Fue un acuerdo entre clubs, algo más de 100.000 euros, aunque eso es por lo que leí, porque yo en esas negociaciones no entré. El Kolkata (ATK), cuando ya no era franquicia del Atlético, era el club más grande de la Superliga india, que después compró a otro histórico, el Mohun Bagan, cambiando el nombre por este último. Logré una Liga con el ATK jugando la final a puerta cerrada porque era cuando empezó la pandemia y también la conquisté en 2022 con el Hyderabad para después marcharme al Shenzhen City, que estaba en Segunda y lo había comprado el Grupo City con el objetivo de subir a la Superliga. Nos costó dos años y en estas dos últimas temporadas hemos estado en la élite, aunque ese club va creciendo y pronto lo veremos en competiciones asiáticas y quizá hasta ganando la Liga de China.

Usted al Shenzhen City fue de la mano de Sergio Lobera, otro aragonés que ha hecho mucha carrera en Asia.

Sí, nos conocíamos de ser rivales en India un montón de veces, hablábamos a menudo, pero no se había podido dar juntarnos hasta que salió la oportunidad en China y me llamó. Ha sido un entrenador que me ha marcado mucho pese al poco tiempo que estuvimos.

"A nivel futbolístico me quedo con China sin ninguna duda, la Superliga de ese país tiene más calidad futbolística y muchísimos más medios en infraestructuras y organización. En la calidad de vida seguramente también me quedo con China. India es un país más complicado, con más dificultades, pero su gente es pura amabilidad, te intentan ayudar en todo para hacerte sentirte bien allí"

Si tiene que elegir entre la India y China, ¿con qué se queda y por qué?

A nivel futbolístico con China sin ninguna duda, la Superliga de ese país tiene más calidad futbolística y muchísimos más medios en infraestructuras y organización, los clubs son más profesionales, que no quiere decir que en la India no lo sean, pero se notan mucho más los medios. En la calidad de vida seguramente también me quedo con China, que solo tiene el problema del primer choque cultural por el idioma, porque apenas hablan inglés y eso cuesta. Una vez que te adaptas y aprendes a manejarte, China es un país espectacular. India es más complicado, con más dificultades, pero su gente es pura amabilidad, te lo ponen todo súper fácil, te intentan ayudar en todo para hacerte sentirte bien allí.

¿Va a volver allí ya como turista o visitante?

Sí, seguro, volveré a los dos sitios con 100% de seguridad. Es que estos últimos 4 años viviendo en China, en dos ciudades de allí, porque el Shenzheng City cambió su sede de lugar, algo impensable por cierto en España, ya que es como si te llevas al Sevilla a jugar a Bilbao. Mis hijas han ido al colegio en ese país, tenemos muchas amistades y volveré seguro.

"Me he hecho mayor en todos los sentidos y es allí donde he jugado los mejores años de mi carrera, esas temporadas donde te ves en una madurez física y mental muy buena, sentirme cómodo jugando. Todo eso ha sucedido allí"

De aquel canterano de infantiles en el Zaragoza y que llega a jugar una temporada en el primer equipo, ¿qué queda tras este largo periplo?

Diría que poco, queda la persona, aunque también con muchos cambios y con un crecimiento tremendo. Y futbolísticamente también he cambiado mucho, he madurado como jugador. Me he hecho mayor en todos los sentidos y es donde he jugado los mejores años de mi carrera, esas temporadas donde te ves en una madurez física y mental muy buena, por sentirme cómodo jugando, todo eso ha sucedido allí.

¿No se le quedó muy corta la experiencia en el primer equipo del Zaragoza? Solo una temporada. Con lo que le había costado...

Sí, sin duda. Tengo un mix de sensaciones al recordar toda mi etapa allí. Salí de la cantera tras 10 años y empecé en el Ejea y en el Ebro y no pensaba en volver para jugar en el primer equipo. No se me pasaba por la cabeza que esa puerta se abriera y lo hizo en 2016, fue una alegría tremenda que la vida y mi esfuerzo me regalaron y que se acabara en una sola temporada pues claro que me supo a poco. Si de mí hubiera dependido habría estado toda mi vida en el Real Zaragoza, pero las cosas vienen como vienen. Y, si no hubiera salido en aquel momento, pues tampoco habría vivido todo lo que he vivido estos años.

"Lo del Zaragoza no es una espina, no lo llamaría así. Que me habría quedado toda la vida, sí, por supuesto, toqué el sueño que tenía desde pequeño y fue tan bonito y especial como corto al ser solo un año, pero que a toro pasado también saco lo positivo"

No tiene una espina clavada pues...

No es una espina, no lo llamaría así. Que me habría quedado toda la vida, sí, por supuesto, toqué el sueño que tenía desde pequeño y fue tan bonito y especial como corto al ser solo un año, pero es que a toro pasado también saco lo positivo y me alegro de haber salido también. Me quedo con lo que me suma y tras lo que he pasado en estos años me supone el sentimiento de gratitud por todas esas vivencias adquiridas y lo que he disfrutado. La vida me regaló otras experiencias maravillosas gracias a salir del Real Zaragoza. Lo veo así.

Edu García dispara a puera en un parido contra el Tenerife con Cani al lado. / ANGEL DE CASTRO

Menuda temporada aquella 16-17, peleando por no bajar, tres entrenadores (Milla, Agné y Láinez), muchos nervios... El primer año de verdadero sufrimiento en esta etapa en Segunda fue aquel, aunque luego por desgracia ha habido varios más y mayores, incluido el actual.

Fue un año raro, a nivel colectivo e individual. En el equipo las cosas no fueron bien y recuerdo que era una temporada de mucha ilusión, pero eso en el Zaragoza siempre nos pasa, que nos ilusionamos mucho, aunque creo que eso es positivo. Volvían Zapater y Cani, había un aura especial en esa campaña, pero no salieron las cosas y con tres entrenadores es obvio que eso es sinónimo de que las cosas no fueron bien.

"Firmé muy tarde en aquella temporada y cuando empecé a encontrarme bien y a gusto y jugando más, con Agné, sucedió lo del testículo. La recuperación fue dura, a nivel físico y también psicológico, el equipo seguía sin marchar bien... Fue complicada esa Liga, sí"

Y a nivel individual, jugó 27 partidos de Liga y uno más de Copa, con dos goles y una asistencia...

Recuerdo que firmé muy tarde, mediados de agosto, llegué ya con retraso y cuando empecé a encontrarme bien y a gusto y jugando más, con Agné, sucedió lo del testículo, algo que ni se te pasa por la cabeza que jugando al fútbol te van a romper uno. La recuperación fue dura, a nivel físico y también psicológico, el equipo seguía sin marchar bien... Fue complicado todo, sí, pero yo disfruté mucho de cada partido que me pude poner la camiseta del Real Zaragoza, eso para mí es inolvidable, un orgullo impresionante.

El gol al Mirandés en La Romareda no se le va a olvidar tampoco.

Más imposible todavía. Cuando el día de mañana se me pase la vida por delante esa imagen estará seguro, sin duda.

Como zaragocista, está siendo dura esta última etapa del Zaragoza en Segunda, ¿no?

De mucho sufrimiento, sin duda, En China tenía el hándicap de la hora y me ponía la alarma para verlo porque a lo mejor lo daban a las cuatro de la mañana. Intentaba siempre verlo, pero si no podía ser siempre te enteras de todo y estás muy puesto. Se ha sufrido y se está sufriendo mucho, aunque con la esperanza de que algún año llegue ese día en que suena la flauta y se consiga ascender. Pero ahora eso lo vemos por desgracia lejano.

"Este año el temor por bajar ha sido mayor que en ningún otro, hubo un tiempo en que veía las cosas realmente complicadas, Aquellas tres victorias seguidas, ante Huesca, Leganés y Eibar, nos hicieron respirar y la situación es un poco mejor. En la mente de los zaragocistas parece que lo vamos a conseguir sí o sí salvarnos, pero es que la situación sigue siendo muy difícil"

Ahora la tarea es sobrevivir y ya la temporada pasada el descenso estuvo cerca. ¿Cómo lo ve?

Este año el temor por bajar ha sido mayor que en ningún otro, hubo un tiempo en que veía las cosas realmente complicadas, creo que fue tras la derrota en Granada, cualquier aficionado de otro equipo nos veía en Primera RFEF. Y nosotros porque somos zaragocistas y no vamos a bajar los brazos. Aquellas tres victorias seguidas, ante Huesca, Leganés y Eibar, nos hicieron respirar y la situación es un poco mejor. En la mente de los zaragocistas parece que lo vamos a conseguir sí o sí el salvarnos, pero es que la situación sigue siendo muy difícil.

Edu García, en un partido con el Shezhen City. / SERVICIO ESPECIAL

El equipo ha mejorado con Sellés, ¿cree que necesita refuerzos para lograr la permanencia o hay plantilla para hacerlo?

Lo que el Zaragoza necesita para salvase son puntos (sonríe). Estamos a tres, quedan 20 jornadas, tiempo suficiente sin duda. El equipo desde luego ha mejorado con el nuevo entrenador, hace tres meses habríamos firmado estar como estamos ahora. ¿Si hay plantilla ahora para sacarlo? Creo que sí. O quiero creer que sí. No pienso que el Zaragoza tenga tan mal equipo como para estar en la situación que lleva toda la temporada, es una cuestión de dinámicas, de confianza, de meterte en ese pozo... No es que los jugadores no tengan nivel sino que no son capaces de demostrarlo. Si vienen fichajes y nos dan un plus, pues bienvenidos sean, como en cualquier equipo.

Tiene ya 35 años y la retirada ya no está tan lejana, ¿hacia dónde orienta su carrera cuando llegue?

Noticias relacionadas

De momento es una pregunta que me hacen y me hago y aún no tiene una respuesta clara. Será algo relacionado con el fútbol seguro, ya que tengo por ejemplo dos de los tres niveles de entrenador, pero no sé aún si estaré en un banquillo. Creo que me puede gustar mucho, pero también veo que es un trabajo muy duro y complicado.