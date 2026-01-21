El exdelantero del Real Zaragoza que enamora a Portugal tras marcar un doblete para doblegar al campeón de Europa: "A sus pies"

Pocas veces se ha podido ver a un equipo portugués derrotando a un campeón de Europa. El Sporting CP logró este martes una victoria histórica (2-1) en el José Alvalade frente al París Saint Germain que le permite soñar con clasificarse para los octavos de final de la Champions League de forma directa.

El protagonista del triunfo sportinguista fue sin ninguna duda Luis Suárez. El ex delantero del Real Zaragoza marcó dos goles en los últimos minutos de partido para que su equipo sumase tres puntos importantísimos en su sueño de seguir vivos en Europa. El Sporting CP se está acostumbrando a tumbar a los gigantes de Europa en el José Alvalade. El año pasado ya fue capaz de meterle cuatro goles al Manchester City de Pep Guardiola en la fase de liguilla.

La victoria del Sporting CP de Rui Borges le permite situarse momentáneamente en la sexta posición de la fase de liguilla de la Champions League con 13 puntos por delante de grandes de Europa como el Manchester City, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Inter o Juventus. Un triunfo con el sello de Luis Suárez que ha copado todas las portadas de los periódicos deportivos de Portugal y que ha servido para sellar el pase a las preliminatorias de la Copa de Europa.

Protagonista de las portadas

"Europa, a sus pies", se puede leer en la primera página de O Jogo con una foto del exzaragocista junto a un jugador de la selección lusa de balonmano, que también logró un triunfo histórico frente a Dinamarca en el Europeo. Luis Suárez y sus dos goles frente al PSG de Luis Enrique también protagonizan las portadas de Record, Correio da Manha y A Bola.

Esta temporada, el colombiano, que apunta a estar en el Mundial 2026 con su selección, ya ha marcado cuatro goles en Champions: dos frente al campeón de Europa, uno ante el Brujas y otro frente al Napoli. Luis Suárez llegó este verano a Lisboa tras un importante desembolso económico -pagaron 25 millones al Almería- con el difícil cometido de hacer olvidar a Víctor Gyokeres, que fichó por el Arsenal después de ser pichichi de la Liga Portugal durante las últimas dos temporadas.

El exdelantero del Zaragoza, que ya generó interés del Sporting en 2020 cuando todavía pertenecía al Watford y había brillado en La Romareda, lleva 20 goles esta campaña siendo el segundo máximo goleador de la Primera División lusa con 15 goles, solo dos menos que Pavlidis del Benfica.